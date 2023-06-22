Древняя кулинария индейцев: обнаружены древние печи — редкие находки, которым 5 тыс. лет

Совместная работа племени калиспел и археологов из Вашингтонского государственного университета (WSU) привела к находке древних глинобитных печей вблизи Ньюпорта в штате Вашингтон, США. Эти печи раскопали на земле, приобретенной племенем калиспел для строительства новых жилых сооружений.

Сейчас команда, состоящая из профессиональных археологов и студентов четвертого курса WSU, усердно занимается изучением печей и исследованием потенциальных изменений в их размерах и конфигурации с течением времени, пишет HeritageDaily.

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Благодаря применению радиоуглеродного метода датирования установлено, что этим печам примерно 5 000 лет. Хрупкие образцы, извлеченные из печей, отправили в лаборатории WSU. Эксперты надеются идентифицировать органические остатки, которые могли бы пролить свет на рацион предков и методы обработки пищи предков племени, проживавшего вдоль берегов реки Пенд-Орейль.

Любознательность исследователей сосредоточена на одном конкретном источнике пищи — камасе. Камас, миниатюрное цветущее растение, имеет корни, которые можно употреблять в свежем виде или размалывать в муку для выпечки.

Хотя племя калиспел старательно сохраняет традицию выпекания хлеба из камасу на протяжении многих поколений, существует очень мало сведений о технологии выпекания, которую использовали их предки более 3000 лет назад.

Профессор Шеннон Тушингем из Университета штата Вашингтон высоко оценила современные достижения в области технологий, которые предоставляют беспрецедентные возможности для более глубокого понимания доисторических кулинарных практик. Отметив, что ранее в этом месте уже раскапывали земляные печи, Тушингем подчеркнула трансформационную силу передовых методологий в раскрытии типов пищи, что потребляли прошлые цивилизации, и тщательных процессов, с помощью которых ее готовили.

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