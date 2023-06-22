Затерянные пирамиды. Археологи наткнулись на древний город майя, которому более тысячи лет

Археологические находки, обнародованные Мексиканским институтом антропологии, обнаружили остатки древнего города майя. Это недавно открытое место, известное как Окомтун ("каменный столб"), датируется 1000 годом нашей эры и находится на территории экологического заповедника Баламку в Кампече.

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Известная своими сложными математическими календарями, цивилизация майя когда-то процветала как одно из самых выдающихся обществ Западного полушария. Наследие майя, охватывавшее юго-восточную Мексику и часть Центральной Америки, включая современные южную Мексику, Белиз и Гватемалу, сохранилось не только в виде культовых храмов-пирамид, но и в виде великолепных каменных сооружений, пишет Latin Times.

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К сожалению, цивилизация майя потерпела политический крах, который предшествовал приходу испанских конкистадоров на несколько веков. Однако недавние раскопки в Мексике обнаружили ряд пирамидальных сооружений высотой более 15 метров, проливающих свет на эту загадочную цивилизацию.

Глиняная посуда, найденная на месте раскопок, указывает на то, что здесь жили в позднеклассический период, по оценкам, между 600 и 800 годами нашей эры. Этот период стал свидетелем расцвета культуры майя и характеризуется ее особыми художественными и архитектурными достижениями.

Расположенная в пределах экологического заповедника в Кампече, эта достопримечательность оставалась относительно неисследованной из-за густой растительности, которая ее окружала. Благодаря комплексным полевым исследованиям, проведенным Национальным институтом антропологии и истории, это новое открытие дает бесценную информацию об археологии Центральной низменности майя.

В сотрудничестве с Хьюстонским университетом исследовательская группа применила для обследования этой территории современную технологию — воздушное лазерное сканирование. Благодаря этому методу они смогли обнаружить многочисленные скопления доиспанских сооружений, что позволило получить полное представление о планировании города и его архитектурной сложности.

Иван Спрайц, возглавлявший исследования, выразил свое удивление, когда обнаружил возвышенную местность, окруженную водно-болотными угодьями. На возвышенности было несколько величественных зданий, что указывало на ее значение как важного регионального центра. Археологи окрестили это место Окомтун, ссылаясь на цилиндрические каменные колонны, которые, как полагают, служили входами в верхние помещения в этих сооружениях.

Спрайц также предположил, что Окомтун претерпел значительные трансформации между 800 и 1000 годами нашей эры, предшествовавшие окончательному упадку цивилизации равнинных майя в 10-м веке. Последние находки способствуют разгадке тайн, окружавших эту древнюю цивилизацию, еще больше обогащая наше понимание исторической траектории майя.

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