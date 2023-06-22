Звезда Бетельгейзе скоро взорвется: мы сможем увидеть близкую сверхновую, считают ученые

Хотя большинство исследований указывают на то, что красный гигант в созвездии Ориона не взорвется сверхновой в ближайшем будущем, новое исследование предполагает обратное.

Если жители Земли когда-то и смогут увидеть самую близкую к нам сверхновую, то это будет взрыв такой известной звезды из созвездия Ориона, как Бетельгейзе. За последние несколько лет ее яркость то увеличивалась, то уменьшалась, что привело к предположению, что вскоре стоит ждать мощного взрыва. Но большинство ученых пришло к выводу, что этого не случится сейчас, а произойдет, возможно, через тысячи лет. Если и появится сверхновая, то мы точно этого не увидим, это смогут сделать только наши очень далекие потомки. Но японские ученые представили новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, и они утверждают, что Бетельгейзе все же взорвется в ближайшие десятилетия, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы считают, что красный гигант Бетельгейзе, расположенный в примерно 500 световых лет от Земли, переживает стадию окончания своего жизненного цикла. Но предполагается, что до того момента, когда у этой звезды закончится топливо для поддержания термоядерной реакции и она взорвется сверхновой, пройдет несколько тысяч лет. Этот взрыв будет настолько ярким, что на Земле это будет выглядеть, как очень потрясающее по своему виду явление. С другой стороны, если существуют внеземные цивилизации в других галактиках, то они также заметят этот взрыв.

Хотя большинство исследований указывают на то, что красный гигант в созвездии Ориона не взорвется сверхновой в ближайшем будущем, новое исследование предполагает обратное Фото: NASA

Ученые из Университета Тохоку, Япония, под руководством Хидэюки Сайо, представили новое исследование, в котором они утверждают, что на самом деле Бетельгейзе находится на самой финальной стадии жизни и вот-вот взорвется сверхновой. Свои выводы астрономы сделали на основе частоты пульсаций красного гиганта и того, как часто звезда становится то ярче, то темнее.

Бетельгейзе имеет свои циклы пульсаций, во время которых она может менять свою яркость, и самый главный из них продолжается 420 дней. В это время внутренняя часть звезды сжимается и расширяется одновременно. Японские ученые считают, что эти процессы являются свидетельством окончания ее жизненного цикла.

В то же время недавно другие ученые выяснили, что у Бетельгейзе существует более длительный цикл уменьшения и увеличения яркости, который продолжается 2200 дней. Но многие исследователи пришли к выводу, что данная пульсация не связана с внутренними процессами на звезде и изменение яркости связано с выбросом внешней части вещества.

Фотография звезды Бетельгейзе, полученная с помощью наземной обсерватории ALMA Фото: wikipedia

Но Сайо и его коллеги, считают, что и этот цикл говорит о необратимых катастрофических процессах внутри Бетельгейзе. Исходя из своих предположений, японские ученые считают, что на самом деле красный гигант примерно в 1300-1400 раз больше нашего Солнца. Но это отличается от текущих оценок размера звезды, которые предполагают, что она больше, чем Солнце в примерно 600-1000 раз.

Добавив к своим расчетам новую оценку диаметра Бетельгейзе, ученые из Японии, предположили, что звезда такого размера находится как раз на той стадии эволюции, которая предшествует взрыву сверхновой. По словам Сайо, Бетельгейзе может взорваться уже в ближайшие несколько десятилетий.

Но Андреа Дюпри из Гарвардского университета, США, считает эти выводы неубедительными. По ее словам, все наблюдения указывают на то, что Бетельгейзе не может превышать размер Солнца больше, чем в 1100 раз. А звезды такого размера не могут происходить столь длительные внутренние процессы, говорящие о ее заключительной стадии жизни. То есть, Бетельгейзе, действительно огромная и старая звезда, но она точно не взорвется через 10-20 лет, говорит Дюпри.

Фокус уже писал подробно об изменениях яркости Бетельгейзе и что произойдет, когда этот красный гигант превратится в сверхновую.

Также Фокус писал о том, что ранняя Вселенная могла стать черной дырой, но есть несколько причин, почему этого не произошло.