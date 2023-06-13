Звезда Бетельгейзе снова ведет себя очень странно: что будет если она взорвется

Одна из самых ярких звезд в созвездии Ориона переживает сложный период своей жизни и возможно скоро взорвется сверхновой.

Related video

Еще три года назад одна из самых ярких звезд в созвездии Ориона и в нашем ночном небе Бетельгейзе уже пережила период необычного сильного уменьшения яркости. На некоторое время красный гигант стал намного более тусклым и это событие астрономы назвали "Великое потемнение Бетельгейзе". С тех пор звезда вернулась к своей изначальной яркости, но в течение нескольких дней в этом году красная звезда была самой яркой в созвездии Ориона, то есть ее яркость значительно выросла. Оба эти события вызвали у ученых предположение, что Бетельгейзе находится на грани взрыва сверхновой. Но так ли это? И как такой взрыв повлияет на нашу планету? На эти вопросы отвечает Альберт Зейлстра из Манчестерского университета, Великобритания для издания The Conversation.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще три года назад одна из самых ярких звезд в созвездии Ориона и в нашем ночном небе Бетельгейзе уже пережила период необычного сильного уменьшения яркости Фото: Graphics Department/MPIA

Многие звезды в космосе никогда не меняют своей яркости, но есть звезды, которые называются переменными, которые это делают. Бетельгейзе представляет собой седьмую по яркости звезду в ночном небе, и она является самой яркой переменной звездой, видимой невооруженным глазом. Она может незначительно то увеличивать, то уменьшать свою яркость. Но самыми яркими некоторые звезды становятся во время своей смерти, когда происходит взрыв сверхновой. Учитывая, что Бетельгейзе расположена в нескольких сотнях световых лет от нас, то такой взрыв будет очень важным событием для жителей Земли.

Потемнение Бетельгейзе

3 года назад в течение нескольких месяцев Бетельгейзе излучала примерно на 60% меньше света, чем обычно. Как показали недавние исследования, это изменение яркости скорее всего было вызвано блокирующим свет облаком из газа, который выбросила сама звезда. Но в этом году Бетельгейзе на некоторое время стала излучать на 50% больше света. Пока что ученые считают, что взрыва сверхновой не стоит ожидать в ближайшем будущем, а увеличение яркости звезды скорее всего связано с тем же облаком из газа, которое вызвало потемнение. Просто теперь оно отражает свет от звезды и делает его ярче.

По словам Зейлстра, все же полной уверенности в том, что Бетельгейзе скоро не взорвется сверхновой нет. Эта звезда примерно в 15-20 больше Солнца и подобные звезды заканчивают свою жизнь катастрофическим взрывом. Красные гиганты не живут долго по космическим меркам – примерно 10 млн лет. А Бетельгейзе, как считается уже примерно 8-9 млн лет, а значит ее жизнь заканчивается.

Фотография Бетельгейзе, полученная с помощью наземной обсерватории ALMA Фото: wikipedia

Что будет если Бетельгейзе взорвется?

Если красный гигант взорвется сверхновой, то это будет действительно очень яркое событие, учитывая то, что Бетельгейзе, как считается находится на расстоянии в 500 световых лет от нас, то есть очень близко с точки зрения астрономии.

В течение 1-2 недель после взрыва Бетельгейзе, точнее то, что от нее останется, будет таким же ярким объектом в ночном небе, как и полная Луна. То есть ночью на Земле может быть очень светло. В течении следующих от полугода до года умершая звезда будет все еще видна даже в дневное время на небе. Но после этого люди больше никогда не смогут увидеть Бетельгейзе.

Насколько опасен взрыв Бетельгейзе для Земли?

Взрыв сверхновой. Иллюстрация Фото: Nature Noon

Во время взрыва сверхновой в космос улетает мощное космическое излучение, и оно может пробить магнитное поле Земли. Хотя ученые считают, что особой опасности для людей не будет из-за большого расстояния Земли от эпицентра взрыва.

Если бы Бетельгейзе находилась на расстоянии в 30 световых лет от нас и взорвалась сверхновой, то здесь можно уже говорить о том, что угроза для всего живого на планете существует. Космическое излучение от такого взрыва сможет пробить не только магнитное поле Земли и начать разрушение озонового слоя. Таким образом ультрафиолетовое излучение Солнца будет иметь большее негативное влияние на все живые организмы. А в течение следующих примерно 100 лет уровень озонового слоя уменьшится настолько, что на Земле может начаться массовое вымирание.

Ранее Фокус уже писал о том, когда по мнению ученых может произойти взрыв Бетельгейзе. Считается, что это событие не произойдет в ближайшие несколько тысяч лет.