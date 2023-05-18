Звезда Бетельгейзе снова начинает вести себя очень странно: стоит ли ожидать взрыва сверхновой

Красный гигант из созвездия Ориона за последние недели значительно увеличил свою яркость.

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Звезда Бетельгейзе, которая примерно в 11 раз больше Солнца по размерам, находится в созвездии Ориона. За последние недели яркость этого красного гиганта увеличилась на 50%, что привело к появлению разговоров о том, что ожидается масштабный космический взрыв. То есть возникли предположения, что звезда, расположенная на расстоянии в примерно 650 световых лет от нас, скоро взорвется сверхновой. Получается, что возможно люди станут свидетелями в ближайшем будущем невероятного по своей мощности взрыва. Но так ли это на самом деле? Ситуацию с происходящими процессами на Бетельгейзе изданию Inverse объяснила астрофизик Андреа Дюпри.

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По словам ученой, Бетельгейзе действительно является старой звездой, которая заканчивает свой жизненный цикл. Пока что в ее ядре происходят все необходимые процессы для поддержания термоядерной реакции, которая питает жизнь всех звезд. Но придет время, когда у звезды закончится вещество для поддержания термоядерной реакции и она начнет сбрасывать с себя верхние слои плазмы, затем начнет сжиматься, что и приведет к появлению одного из самых мощных взрывов в космосе – взрыва сверхновой.

Фотография Бетельгейзе, полученная с помощью наземной обсерватории ALMA Фото: wikipedia

Но, по словам Дюпри, на самом деле этот взрыв не произойдет ни в ближайшие годы, ни в ближайшие сотню лет. На самом деле, значительное увеличение яркости звезды говорит о том, что она возвращается к своему нормальному состоянию после серии значительного снижения яркости. Например, самое сильное такое снижение яркости произошло в 2019 году и продолжалось в течение 2020 года, и оно получило название "Великое потемнение Бетельгейзе".

То, что звезда начала становится более тусклой еще тогда привело к предположению, что она вот-вот взорвется сверхновой. Но, как показало исследование Дюпри и ее коллег, на самом деле изменение яркости на данном этапе жизни звезды являются частью ее обычной активности.

Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что Бетельгейзе потемнела из-за того, что звезда выбросила в космос огромное облако из плазмы. В результате образовалось темное пятно, расположенное на стороне звезды, обращенной к Земле. На нашем Солнце часто происходят такие выбросы плазмы, называемые корональными выбросами массы, но разница состоит в том, что на Бетельгейзе было выброшено вещество не из ее верхней части, а из глубины.

Поэтому сейчас, по словам Дюпри, увеличение яркости красного гиганта является признаком того, что звезда пытается вернуться к нормальному состоянию, после значительных выбросов плазмы. Ученая считает, что в ближайшие пару лет можно ожидать снова снижения и увеличения яркости Бетельгейзе, но это не означает, что она взорвется сверхновой.

Ученая считает, что в ближайшие пару лет можно ожидать снова снижения и увеличения яркости Бетельгейзе, но это не означает, что она взорвется сверхновой Фото: ESO

"В ближайшем будущем Бетельгейзе не взорвется сверхновой. Если это и случится, то не раньше, чем через 10 тысяч лет. Когда красный гигант будет находиться в состоянии, предшествующем взрыву, то его яркость упадет примерно в 100 раз. Такое потемнение из-за того, что звезда будет сбрасывать в космос свой внешние слои, будет наблюдаться в течение нескольких недель или месяцев, после чего произойдет взрыв. При нашей жизни и жизни наших детей и внуков этого точно не случится", — говорит Дюпри.

Когда произойдет масштабный космический взрыв, то на Земле это будет наблюдаться как вспышка света по яркости сравнимая со светом Луны и ее видно будет даже в дневное время.

Подробно о нескольких теориях потемнения Бетельгейзе Фокус уже писал ранее.

Также Фокус писал о том, что на нашем Солнце произошло очередное очень сильное извержение и в ближайшее время ожидается сильная геомагнитная буря.