Зірка Бетельгейзе знову починає поводитися дуже дивно: чи варто очікувати вибуху наднової

Червоний гігант із сузір'я Оріона за останні тижні значно збільшив свою яскравість.

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Зірка Бетельгейзе, яка приблизно в 11 разів більша за Сонце за розмірами, знаходиться в сузір'ї Оріона. За останні тижні яскравість цього червоного гіганта збільшилася на 50%, що спричинило появу розмов про те, що очікується масштабний космічний вибух. Тобто виникли припущення, що зірка, розташована на відстані приблизно 650 світлових років від нас, скоро вибухне надновою. Виходить, що, можливо, люди стануть свідками в найближчому майбутньому неймовірного за своєю потужністю вибуху. Але чи це так насправді? Ситуацію з процесами на Бетельгейзі виданню Inverse пояснила астрофізик Андреа Дюпрі.

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За словами вченої, Бетельгейзе справді є старою зіркою, яка закінчує свій життєвий цикл. Поки що в її ядрі відбуваються всі необхідні процеси для підтримки термоядерної реакції, яка живить життя всіх зірок. Але настане час, коли у зірки закінчиться речовина для підтримки термоядерної реакції і вона почне скидати з себе верхні шари плазми, потім почне стискатися, що й призведе до появи одного з найпотужніших вибухів у космосі – вибуху наднової.

Фотографія Бетельгейзе, отримана за допомогою наземної обсерваторії ALMA Фото: wikipedia

Але, за словами Дюпрі, насправді цей вибух не відбудеться ні найближчими роками, ні найближчими сотнями років. Насправді значне збільшення яскравості зірки говорить про те, що вона повертається до свого нормального стану після серії значного зниження яскравості. Наприклад, найсильніше таке зниження яскравості відбулося в 2019 році і тривало протягом 2020 року, і воно отримало назву "Велике потемніння Бетельгейзе".

Те, що зірка початку стає тьмянішою ще тоді призвело до припущення, що вона ось-ось вибухне надновою. Але, як показало дослідження Дюпрі та її колег, насправді зміна яскравості на даному етапі життя зірки є частиною її звичайної активності.

Такий побачив Бетельгейзе космічний телескоп Хаббл Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що Бетельгейзе потемніла через те, що зірка викинула в космос величезну хмару із плазми. У результаті утворилася темна пляма, розташована на стороні зірки, зверненої до Землі. На нашому Сонці часто відбуваються такі викиди плазми, названі корональними викидами маси, але різниця у тому, що у Бетельгейзе була викинута речовина не з її верхньої частини, а з глибини.

Тому зараз, за словами Дюпрі, збільшення яскравості червоного гіганта є ознакою того, що зірка намагається повернутися до нормального стану після значних викидів плазми. Вчена вважає, що в найближчі пару років очікується знову зниження і збільшення яскравості Бетельгейзе, але це не означає, що вона вибухне надновою.

Вчена вважає, що в найближчі пару років очікується знову зниження і збільшення яскравості Бетельгейзе, але це не означає, що вона вибухне надновою Фото: ESO

"У найближчому майбутньому Бетельгейзе не вибухне надновою. Якщо це й трапиться, то не раніше, ніж через 10 тисяч років. Коли червоний гігант перебуватиме в стані, що передує вибуху, його яскравість впаде приблизно в 100 разів. Таке потемніння через те, що зірка скидатиме в космос свій зовнішні шари, буде спостерігатися протягом декількох тижнів або місяців, після чого відбудеться вибух. За нашого життя і життя наших дітей і онуків цього точно не станеться ", — говорить Дюпрі.

Коли відбудеться масштабний космічний вибух, то на Землі це спостерігатиметься як спалах світла за яскравістю порівнянний зі світлом Місяця і його видно буде навіть у денний час.

Детально про кілька теорій потемніння Бетельгейзе Фокус вже писав раніше.

Також Фокус писав про те, що на Сонці відбулося чергове дуже сильне виверження і найближчим часом очікується сильна геомагнітна буря.