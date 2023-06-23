Ледяная Анаконда. В сердце ледника Ватнайекюдль в Исландии извивается гигантская "змея" (видео)

Этот ледник является самым большим в Исландии и таит в себе удивительный лабиринт, образовавшийся сотни лет тому назад.

Ледник Ватнайекюдль является крупнейшим в Исландии. Однако знаменит он не только своими гигантскими размерами, но и тем, что таит внутри себя. Речь идет об уникальной "змее", которая будто пронизывает ледник и представляет собой ледяную пещеру, пишет IFLScience.

За свою длинную и извилистую форму, которая весьма напоминает форму самых толстых змей в мире, пещера получила название Ледяная пещера Анаконда. Она также известна как Хрустальная ледяная пещера из-за гладкого голубого льда, который выглядит так, будто пещера была создана руками человека.

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Исследователи отмечают, что своим уникальным синим цветом ледяные пещеры обязаны давлению, оказываемому уплотняющимся льдом. Именно оно выталкивает из льда воздух, из-за чего он выглядит белым, а не синим.

По словам компании, организующей походы по ледникам и туры в ледяные пещеры в Национальном парке Ватнайекюдль, пещера является результатом процесса, который длится сотни лет — снежинки падают, сжимаются и кристаллизуются в лед. В результате пузырьки воздуха, застрявшие во льду, выталкиваются наружу.

Когда лед слишком плотный, чтобы в нем был воздух, свет распространяется глубже. Чем глубже распространяется лед, тем больше красных спектров он теряет по пути — в результате он кажется нам голубым. Именно поэтому ледниковый лед в Исландии имеет столь удивительный оттенок синего.

Исследователи отмечают, что синий цвет может быть усилен на потолках пещер, когда сквозь них проходит свет — это создает впечатление, будто лед светится. Порой синий цвет встречается с серыми, белыми и черными отложениями вулканического пепла, в результате чего создаются сложные и запутанные цветовые комбинации, извивающиеся по краям туннелей.

Ученые отмечают, что ледниковые пещеры существенно отличаются от настоящих ледяных пещер — скальных пещер, содержащих множество льда. Дело в том, что они образуются посредством таяния льда, которое и создает водные пути, вырезающие гладкие причудливые пещеры.

Местные туристические компании активно развивают пешие туры — в результате каждый желающий буквально может оказаться в "чреве" Ледяной Анаконды. Однако какими бы завораживающими не были эти причудливые пещеры, они сделаны изо льда, а значит существует лишь небольшое окно, в которое вы можете их посещать.

Традиционно сезон стартует в ноябре и заканчивается в марте, когда температура воздуха достаточно низкая, чтобы позволить пещерам оставаться стабильными. Более жаркая погода летом делает пещеры опасными, так как таяние тоннеля может возобновиться, хотя некоторые из них остаются замороженными круглый год.

Исследователи также отмечают, что из-за перепадов температур ледниковые пещеры Исландии постоянно меняют внешний вид и структуру, что делает каждое посещение уникальным.

Ранее Фокус писал о том, что в самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб.