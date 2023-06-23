Эволюция забрала важное. Ученые объяснили, что произошло с лошадьми и куда исчезли 7 пальцев

Исследователи сделали важное открытие, касающееся эволюционной истории современных лошадей. Благодаря анализу ископаемых останков и современных лошадей, международная команда ученых обнаружила доказательства уникального строения стопы предков современных лошадей.

Согласно их выводам, они имели копыта с отдельными пальцами. Эти предки лошадей, примером которых является гиракотерий, имели строение стопы, напоминающее современных тапиров, с четырьмя пальцами спереди и тремя сзади. Каждый палец имел отдельное копыто, которое поддерживала подошвенная подушечка, пишет HeritageDaily.

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В отличие от них, современные лошади, ослы и зебры имеют один палец на ноге, который на самом деле является остатком третьего пальца на каждой ступне. Этот единственный палец защищен крепким ороговевшим копытом, а на нижней стороне копыта есть треугольная жабка, которая служит амортизатором во время передвижения.

Чтобы разгадать загадку исчезновения этих дополнительных пальцев, группа ученых начала комплексное исследование, изучая отпечатки копыт и кости стоп современных лошадей, а также окаменелые останки. Их совместные усилия направлены на то, чтобы пролить свет на эволюционный переход от предков к однопалым лошадям, которых мы знаем сегодня.

Профессор Кристин Дженис, специалист из Школы наук о Земле Бристольского университета, осветила этот вопрос, заявив: "Верхние части — остатки дополнительных костей стопы — срослись с центральной костью, но где же пальцы ног?".

Она продолжила: "У более поздних ископаемых лошадей было только по три пальца спереди и сзади. Дополнительные пальцы, известные как боковые пальцы, у этих лошадей были меньше и короче, чем у тапира, и, вероятно, не касались земли при обычных обстоятельствах, но они могли обеспечивать поддержку в исключительных ситуациях, таких как скольжение или сильный удар".

Выводы команды ученых подтверждают давно устоявшееся понимание того, что эти дополнительные пальцы на ногах действительно исчезли в процессе эволюции. Эти результаты противоречат предыдущему исследованию, опубликованному в том же журнале в 2018 году, которое предполагало, что эти пальцы могли сохраниться внутри копыта.

Кроме того, Алан Уинслет, член исследовательской группы, сделал важное наблюдение относительно жабки, части копыта лошади. Он отметил, что жабка, независимая и отдельная структура, эволюционировала отдельно от боковых пальцев. Ее основными функциями являются поглощение ударов и обеспечение сцепления во время движения лошади.

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