Человеческий фактор: учение выяснили, кто действительно виноват в вымирании мамонтов

В древнюю эпоху Северной Америки первые обитатели сосуществовали с гигантскими существами, бродившими по земле. Охотники-собиратели часто встречали грозных саблезубых котов или группы мамонтов. Нередко можно было увидеть стадо гигантских бизонов.

Related video

К сожалению, они вымерли примерно 12 800 лет назад. Мамонты, мастодонты, массивные бизоны, лошади, верблюды, чрезвычайно большие наземные ленивцы и гигантские короткомордые медведи — все они исчезли, когда в конце ледникового периода исчезли огромные континентальные ледниковые щиты, пишет IFLScience.

Ученые предлагают различные возможные причины этих вымираний: от быстрого изменения климата до чрезмерной охоты со стороны человека. В новом исследовании археологи применили криминалистическую технику, что обычно используется для идентификации крови на местах преступлений, чтобы исследовать этот вопрос.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Подобно анализу орудий убийства, археологи исследовали каменные орудия на стоянках палеоамериканских охотников-собирателей культуры Кловис, которые жили в период вымирания мегафауны. Среди этих артефактов — знаковые наконечники копий кловисов, отличающиеся своими флейтообразными вогнутыми участками, образованными в результате удаления каменных чешуек, которые простираются от основания до середины острия. Такая конструкция позволяла легко крепить острие к древку копья.

На основе раскопок археологи установили, что палеоамериканские охотники-собиратели, проживавшие в период вымирания, иногда охотились или собирали останки мегафауны ледникового периода, например, мамонтов. Кости этой мегафауны были найдены на этих местах вместе с каменными орудиями, которые использовались для их убийства и обработки

К сожалению, во многих регионах на юго-востоке Соединенных Штатов отсутствуют места с сохранившимися костями и связанными с ними каменными орудиями, которые могли бы указать, охотились ли там на мегафауну представители кловисской или других палеоамериканских культур.

Уже более пяти десятилетий криминалисты используют иммунологический метод анализа остатков крови, известный как иммуноэлектрофорез, для обнаружения остатков крови на объектах, найденных на местах преступлений. В последние годы исследователи применили этот метод для выявления белков крови животных, сохранившихся на древних каменных орудиях. Сравнивая аспекты древней крови с антигенами крови, полученными от современных родственников вымерших животных, они могут установить древнюю добычу охотников.

Анализ остатков полагается не на наличие ядерной ДНК, а на сохранение идентифицированных белков, которые иногда сохраняются в микроскопических трещинах и дефектах каменных орудий, образовавшихся во время их производства и использования. Как правило, лишь небольшой процент артефактов дает положительные результаты на остатки крови, что указывает на совпадение между древними остатками и молекулами антисыворотки современных животных.

В предыдущем исследовании анализ остатков крови на ограниченном количестве палеоамериканских артефактов в Южной Каролине и Джорджии не обнаружил доказательств охоты или охоты на вымершую мегафауну этими людьми. Были обнаружены бизоны и другие животные, такие как олени, медведи и кролики, но не было найдено никаких следов протоскайдских животных (мамонтов или мастодонтов) или вымерших видов североамериканских лошадей.

Осознавая необходимость получения большей выборки палеоамериканских каменных орудий для тестирования, археологи исследовали коллекцию из 120 палеоамериканских каменных орудий из Северной Каролины и Южной Каролины.

Анализ остатков крови дал неопровержимые доказательства контакта между каменными орудиями и белками крови древних животных

Анализ остатков крови дал неопровержимые доказательства контакта между каменными орудиями и белками крови древних животных. Результаты включают первое прямое подтверждение присутствия крови вымерших мамонтов или мастодонтов и вымерших североамериканских лошадей на палеоамериканских артефактах в восточной части Северной Америки. Эти находки важны, поскольку они подтверждают присутствие этих животных в Каролинах и свидетельствуют о том, что ранние палеоамериканцы охотились на них или собирали останки.

В дополнение к остаткам крови простого быка и лошади, самыми распространенными были остатки крови бизона, что подтверждает предыдущие исследования остатков крови, которые указывали на особое внимание к охоте на бизонов в культуре Кловис и других палеоамериканских культурах. Хотя бизоны не вымерли в Северной Америке, их численность уменьшилась, скорее всего, из-за климатических изменений, когда закончился последний Ледниковый период и климат потеплел.

Хотя это исследование не доказывает ответственности человека за вымирание, оно указывает на то, что ранние палеоамериканцы по всему континенту время от времени охотились на этих животных или собирали их останки.

Ранее Фокус писал о тайнах древней рептилии из Триасового периода. Оказывается, они голодали в старости из-за своих зубов.

А также мы рассказывали о древнем кладбище вымерших предков слонов: найдены окаменелости гомфотеров, которым 6 млн лет.