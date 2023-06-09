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Технологии и наука

Голодали в старости: ученые раскрыли тайны древней рептилии из Триасового периода

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Фото: MARK WITTON | Реконструкция ринхозавра бентоникса из среднего Триаса, около 245 миллионов лет назад

Благодаря сложному анализу их челюстных костей и образцов износа зубов вырисовывается убедительный рассказ, проливающий свет на эволюционный путь этих древних рептилий и их окончательную гибель.

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Бристольский университет недавно провел всестороннее исследование загадочной рептилии ринхозавра, давшего ценную информацию о ее существовании в период от 250 до 225 миллионов лет назад. Она предшествовала доминированию динозавров, пишет Phys.org.

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Ринхозавры, относительно небольшая группа древних рептилий, сравнимых по размеру с овцой, процветали в Триасовом периоде, который характеризовался теплым климатом и сложной растительностью. Чтобы разгадать тайны этих существ, исследовательская группа сосредоточилась на анализе образцов, найденных в Девоне, используя методы компьютерной томографии для наблюдения за характером износа их зубов, а также ростом новых зубов в задней части зубных рядов в тандеме с увеличением размеров тела.

Результаты исследования указывают на то, что эти ранние травоядные животные, вероятно, столкнулись с судьбой голода в старости из-за губительного влияния потребления растительной пищи на здоровье их зубов.

Профессор Майк Бентон выразил удивление по поводу роли, которую играли ринхозавры в соответствующих экосистемах: "Я впервые изучал ринхозавров много лет назад и был поражен, когда обнаружил, что во многих случаях они доминировали в своих экосистемах. Если вы находили одну окаменелость, вы находили сотни. Они были овцами или антилопами своего времени, и все же имели специализированные зубные системы, которые, очевидно, были приспособлены для работы с массами жесткой растительной пищи".

Тщательное изучение последовательных окаменелостей на протяжении всей их жизни выявило интригующую закономерность: по мере взросления животных часть подвергавшихся износу челюстей смещалась назад относительно передней части черепа, что приводило к появлению новых зубов и костей, подвергавшихся износу.

Эта адаптация стала следствием потребления ими упругой растительной массы, такой как папоротник, стиравший их зубы до места соединения кости и челюсти, эффективно используя комбинацию зубов и кости для обработки пищи.

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3D-модель черепа бентоникса из компьютерной томографии, на которой видно, что зубы верхней (синей) и нижней (розовой) челюстей глубоко укоренены в кости
Фото: Thitiwoot Sethapanichsakul

Однако с течением времени и наступлением определенного возраста — хотя точная продолжительность остается неопределенной — скорость их роста уменьшается, что приводит к фиксации изношенного участка и его постепенному углублению.

Исследователи провели аналогию с современными слонами, имеющими ограниченное количество постепенно выпадающих сзади зубов, и когда они достигают возраста около семидесяти лет, они используют свой последний зуб, завершая свою способность добывать пищу.

Хотя считается, что продолжительность жизни ринхозавров была не столь длинной, как у слонов, их растительная диета настолько тяжела, что их челюсти неизбежно изнашивались. В конце концов, это приводило к их гибели от голода, вероятно, со временем.

В Триасовом периоде ринхозавры играли решающую роль в наземных экосистемах, когда жизнь восстанавливалась после катастрофического массового вымирания, что ознаменовало конец предыдущего Пермского периода.

Эти существа влияли на процессы восстановления, проложив путь к новым экологическим парадигмам, когда динозавры, а впоследствии и млекопитающие, поднялись до доминирования, формируя так зарождающийся современный мир.

Сравнивая более ранние образцы ринхозавров, например из Девона, с более поздними образцами из Шотландии и Аргентины, исследовательская группа также проследила эволюционную траекторию развития их зубных рядов с течением времени.

Более того, они определили, как их уникальные зубы способствовали двум разным периодам диверсификации в течение среднего и позднего Триаса. В конце концов именно климатические изменения и изменения в доступных видах растений открыли эпоху динозавров, а для ринхозавров ознаменовали конец их существования.

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