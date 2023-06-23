Как настоящее. Искусственно выращенное мясо курицы скоро поступит в продажу в США

Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Министерство сельского хозяйства США недавно дало зеленый свет компаниям, расположенным в Калифорнии, на продажу выращенных в лаборатории куриных продуктов. Это означает, что скоро жители страны смогут полакомиться курицей, выращенной из клеток животных и оплодотворенных яиц, пишет HealthDay.

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Важно начать с того, что выращенная в лаборатории курица — это настоящее мясо, только выращенное другим способом. Вместо того чтобы выращивать и убивать животных, ученые могут производить мясо путем культивирования клеток животных в резервуарах. Эти клетки питаются бульоном, содержащим аминокислоты, жирные кислоты, сахар, соли, витамины и другие необходимые для роста элементы. Примерно через три недели клетки созревают и превращаются в мясо, которое можно собирать и перерабатывать.

Одним из главных преимуществ мяса, выращенного в лаборатории, является возможность решения экологических проблем. Традиционное животноводство требует огромного количества земли и воды, чтобы выращивать скот для потребления. Выращенное в лаборатории мясо может значительно сократить потребность в этих ресурсах, что приведет к созданию более устойчивой системы производства продуктов питания.

Более того, выращенная в лаборатории курица уже признана безопасной для употребления в пищу Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Одобрение Министерства сельского хозяйства означает важный шаг вперед на пути к коммерческому выпуску этих продуктов.

Интересно, что Сингапур был первой страной, разрешившей продажу искусственно выращенного мяса. Теперь, когда США последовали этому примеру, выращенная в лаборатории курятина постепенно получает мировое признание как жизнеспособная альтернатива традиционному мясу.

Согласно отчетам, выращенная в лаборатории курица по вкусовым качествам очень похожа на выращенную на ферме. Курица, хотя и немного бледнее по цвету, имеет тот же внешний вид, запах и вкус, что и традиционно приготовленная курица.

Хотя выращенная в лаборатории курица многообещающе выглядит в качестве альтернативы производства мяса, ее производители все еще должны решить проблемы, прежде чем она сможет стать широко доступной для потребителей. В настоящее время ее нельзя производить в больших масштабах, что ограничивает ее присутствие в продуктовых магазинах. Кроме того, процесс производства является дорогостоящим, что делает его более доступным для состоятельных потребителей, а не для широких слоев населения. Рикардо Сан Мартин, директор лаборатории Калифорнийского университета в Беркли, выразил обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на окружающую среду. Он задался вопросом, заменит ли выращенное в лаборатории мясо традиционное мясо для широких слоев населения или оно будет предназначено в первую очередь для более обеспеченных слоев населения.

Тем не менее, появление выращенной в лаборатории курицы представляет собой важный шаг на пути к поиску альтернативных и устойчивых источников питания. Более 150 компаний по всему миру активно работают над созданием выращенного в лаборатории мяса из различных животных источников, включая курицу, свинину, говядину и баранину. По мере дальнейших исследований и разработок в этой сфере, человечество может ожидать много интересных достижений, что приведет к более широкому выбору для тех, кто стремится к более экологичному и этичному подходу к выбору продуктов питания.

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