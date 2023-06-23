Косила людей еще 4 тыс. лет назад: в Австрии нашли древние возбудители Черной смерти

Недавнее исследование Австрийской академии наук выявило возбудитель чумы в останках двух молодых людей, которые жили примерно 4 000 лет назад в бронзовом веке. Их захоронения нашли в Дразенгофене, Австрия, где археологи исследовали кладбище, охватывающее всего 22 места захоронений.

Чума, что вызывает бактерия Yersinia pestis, проявляется в трех разных формах, каждая из которых имеет свой набор симптомов. Легочная чума прежде всего поражает легкие, что приводит к одышке, кашлю и боли в груди. Бубонная чума поражает лимфатические узлы, что приводит к их увеличению и отеку. Септическая чума инфицирует кровообращение и может вызвать некроз тканей, характеризующийся почернением и распадом пораженных тканей, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Обе жертвы чумы были молодыми мужчинами в возрасте от 23 до 30 лет и от 22 до 27 лет, соответственно, в эпоху ранней бронзы, около 2000 года до нашей эры. Ранее считалось, что самые древние случаи смерти от чумы в Австрии датируются средневековьем.

Археолог Катарина Ребай-Солсбери из Австрийского археологического института Австрийской академии наук (OeAW) отметила: "Их могилы находятся в окрестностях, поэтому община, вероятно, знала, что они умерли от инфекционной болезни".

В сотрудничестве с Институтом эволюционной антропологии Макса Планка исследователи получили образцы от жертв, извлекая материал из внутренней части их зубов. Выбор этого участка зуба обусловлен наличием кровеносных сосудов, что позволило идентифицировать патогены, которые циркулировали в кровотоке на момент смерти людей.

Их захоронения нашли в Дразенгофене, Австрия, где археологи исследовали кладбище, охватывающее всего 22 места захоронений Фото: ÖAW/Archaeprotect

Анализ образцов дал убедительные доказательства наличия Yersinia pestis. В частности, у двух людей обнаружили разные штаммы бактерии чумы, что указывало на то, что они были инфицированы в разных случаях.

Ребай-Солсбери предположила: "В отличие от позднего средневековья, чуму, возможно, не передавали блохи, поскольку ранним бактериям чумы не хватало для этого важных генетических свойств. А потому, это могли быть другие пути заражения, такие как инфекция или потребление инфицированного мяса".

Ранее Фокус писал об исследовании самого древнего дома в Кардиффе. Археологи считают, что его построили еще в бронзовом веке.

А также мы рассказывали, что самые старые рисунки в истории принадлежат не людям: находка, которой 57 тыс. лет, поразила ученых.