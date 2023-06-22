Самые старые рисунки в истории принадлежат не людям: находка, которой 57 тыс. лет, поразила ученых

Недавнее исследование представило чрезвычайное открытие во Франции — галерею древних рисунков, которым около 57 000 лет. Это делает их древнейшими из известных изображений, созданных человечеством. Но эти отпечатки оставили не Homo sapiens, наш вид, а наши близкие родственники — неандертальцы.

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Изображение нашли в пещере Ла-Рош-Котар, расположенной на севере центральной Франции. Эта пещера, которую когда-то населяли доисторические люди, оставалась запечатанной в течение бесчисленных тысячелетий из-за своих ледяных отложений. Только в 19 веке пещеру снова открыли, что в конце концов привело к ее раскопкам в 20 веке, пишет IFLScience.

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По стенам пещеры разбросаны серии четких "пальчиковых натеков", некоторые из них расположены в виде круглых образований, тогда как другие приобретают волнистые узоры. Исследователи из Университета Тура во Франции с помощью метода оптически-стимулированной люминесценции определили, что эти отпечатки, вероятнее всего, созданы примерно 57 000 лет назад.

Множество каменных орудий труда, найденных в пещере, свидетельствуют о том, что она служила местом, которое интенсивно использовалось сообществом доисторических людей. Эти инструменты, изготовленные в характерном "мустьерском" стиле, который ассоциируется с неандертальцами, еще больше подтверждают мысль о том, что рисунки были работой наших эволюционных родственников, а не Homo sapiens.

"Пальцевые узоры", по сути, являются линиями, вытравленными на мягком осадке пещерной стены. Исследователи пришли к выводу, что эти, на первый взгляд, простые отметки были намеренно и целенаправленно созданы руками человека. Анализ их формы и расположения привел команду к выводу, что они тщательно продуманы и организованы, а не случайны.

Сравнение с другими известными человеческими отпечатками, которые часто классифицируют как "экспериментальные", также указывает на то, что эти отпечатки пальцев Ла Рош-Котара являются активным проявлением творчества. Хотя существуют и более старые примеры человеческого искусства, такие как расписанные пещерные сталагмиты в Куэва-де-Ардалес на юге Испании, датируемые примерно 65 000 лет, создателями опять были неандертальцы, а не Homo sapiens.

Рисунки неандертальцев нашли во Франции

Неандертальцы, которых когда-то несправедливо считали примитивными "пещерными людьми" с низкими когнитивными способностями, теперь, благодаря многочисленным доказательствам, оказались чрезвычайно умными существами. Они демонстрировали способности к созданию поражающих воображение произведений искусства, заботились об уязвимых членах своего сообщества и создали сложные и яркие культуры. Хотя точные причины их вымирания около 40 000 лет назад остаются невыясненными, становится все более очевидным, что их гибель не связана с какими-то когнитивными недостатками.

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