Петроглифы исчезнувшего народа: солнечный календарь возрастом 900 лет открывается всего на один день

Среди впечатляющих мест для наблюдения летнего солнцестояния, мало что может сравниться со зрелищем, разворачивающимся среди наскальных рисунков индейцев в долине Верде в Аризоне.

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Бескрайние просторы долины Верде украшает коллекция рисунков, которым 900 лет. Среди тысячи изображений можно различить множество рисунков фигур, животных и геометрические мотивы, пишет IFLScience.

Относительно недавно местные жители обнаружили интригующую особенность в самом большом и лучше всего сохранившемся петроглифе в долине, известном как объект наследия V-Bar-V.

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Во время летнего солнцестояния тени, отбрасываемые двумя скалами, сходятся на определенный петроглиф внизу, безупречно обрамляя вырезанные кукурузное растение и фигуру, исполняющую оживленный танец, озаренную лучами солнца.

Появление именно такого освещения в самый длинный день года не является простым стечением обстоятельств. Считается, что этот сегмент наскального искусства выполнял функцию календаря, разграничивая смену сезонов, сигнализируя о начале духовных ритуалов и указывая на благоприятный момент для планирования будущих урожаев.

Чтобы разгадать хитросплетения этого солнечного календаря, местный археолог Кеннет Золл проконсультировался с народом хопи, одним из коренных американских племен, происходящих от цивилизации Синагуа, ответственных за создание этого древнего произведения искусства.

Хопи объяснили, что камни намеренно использовались для отбрасывания теней, создавая впечатление, что лучи солнечного света были направлены на определенные изображения. Это явление происходило через определенные промежутки времени в течение года, причем каждая тень и солнечный луч обрамляли сезонный образ, имевший для них культурное, социальное или духовное значение.

Кроме выразительных художественных изображений, народ синагуа оставил после себя богатое наследие, охватывающее язык, фольклор и материальные памятники, такие как скальные жилища и ямы-землянки.

Несомненно, в глубинах центральной Аризоны спрятаны многочисленные другие солнечные календари, которые ждут случайной встречи в точно определенном месте и времени. Это последнее открытие может еще больше усилить привлекательность этих очаровательных остатков древнего искусства.

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