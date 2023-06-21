Петрогліфи зниклого народу: сонячний календар віком 900 років відкривається лише на один день

Серед дивовижних місць для спостереження літнього сонцестояння мало що може зрівнятися з видовищем, що розгортається серед наскельних малюнків індіанців у долині Верде в Аризоні.

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Безкраї простори долини Верде прикрашає колекція малюнків, яким 900 років. Серед тисячі зображень можна розрізнити безліч малюнків фігур, тварин та геометричні мотиви, пише IFLScience.

Відносно недавно місцеві жителі виявили гостроцікаву особливість у найбільшому і найкраще збереженому петрогліфі в долині, відомому як об'єкт спадщини V-Bar-V.

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Під час літнього сонцестояння тіні, що відкидаю дві скелі, сходяться на певний петрогліф внизу, бездоганно обрамляючи вирізьблені кукурудзяну рослину і фігуру, яка виконує жвавий танець, осяяну променями сонця.

Поява саме такого освітлення в найдовший день року не є простим збігом обставин. Вважається, що цей сегмент наскельного мистецтва виконував функцію календаря, розмежовуючи зміну сезонів, сигналізуючи про початок духовних ритуалів і вказуючи на сприятливий момент для планування майбутніх врожаїв.

Щоб розгадати хитросплетіння цього сонячного календаря, місцевий археолог Кеннет Золл проконсультувався з народом хопі, одним із корінних американських племен, що походять від цивілізації Сінагуа, відповідальних за створення цього стародавнього витвору мистецтва.

Хопі пояснили, що камені навмисно використовували для відкидання тіней, створюючи враження, що промені сонячного світла спрямовані на певні зображення. Це явище відбувалося через певні проміжки часу протягом року, причому кожна тінь і сонячний промінь обрамляли сезонний образ, що мав для них культурне, соціальне чи духовне значення.

Окрім виразних художніх зображень, народ сінагуа залишив по собі багату спадщину, що охоплює мову, фольклор та матеріальні пам'ятки, такі як скельні житла та ями-землянки.

Безсумнівно, в глибинах центральної Аризони заховані численні інші сонячні календарі, які чекають на випадкову зустріч у точно визначеному місці та часі. Це останнє відкриття може ще більше посилити привабливість цих чарівних залишків стародавнього мистецтва.

Раніше Фокус писав про найдревніший живопис на скелі: виявлено тисячолітні малюнки, які "не змогла б" знайти людина.

А також ми розповідали про графіті часів Римської імперії. В Іспанії на стінах стародавнього форту знайшли вульгарні малюнки.