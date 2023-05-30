Графіті часів Римської імперії. В Іспанії на стінах стародавнього форту знайшли вульгарні малюнки

Під шарами часу давньоримський форт на сході Іспанії розкрив свої таємниці, коли несприятливі погодні умови показали різьблені кам'яні рельєфи із зображенням фалоса, обличчя та рогу достатку.

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Нещодавнє відкриття кам'яних різьблень у римському форті на сході Іспанії пролило світло на раніше приховані мистецькі елементи. За несприятливих погодних умов у Тоссал-де-ла-Кала, стародавньому укріпленні, розташованому на вершині прибережної скелі в Бенідормі, виявили серію різьблених зображень фалоса, обличчя та рогу достатку, пише IFLScience.

Зведений приблизно у 77 році до н. е., цей кастелум слугував стратегічним форпостом під час Серторіанських війн — історичного періоду, що характеризувався повстаннями проти римського уряду. У середині 20-го століття форт досліджували, розкопки проводив отець Ігнасіо Марія Бельда, а пізніше професор М. Тарраделл у 1965 році.

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Нововідкриті рельєфи, що утворюють цілісну композицію, залишалися прихованими до січня 2020 року, коли несприятливі погодні умови, зокрема, сильні дощі, піддали їх впливу стихії. Однак в інтересах збереження цілісності рельєфу археологи та міська рада Бенідорма вирішили до останнього зберігати конфіденційність, як зазначено в офіційній заяві.

Ці різьблення, які, як вважають, зробив один із колишніх мешканців форту близько 2 000 років тому, прикрашають поверхню скелі, займаючи площу приблизно 57 на 42 сантиметри. Примітно, що Хесус Моратала, доцент археології в Університеті Аліканте і керівник проєкту розкопок, припускає, що сцена може бути неповною через відсутність верхнього правого квадранта.

Ана Пеллісер, радниця з питань історичної та культурної спадщини в Бенідормі, наголошує на унікальності цієї знахідки, на відсутності відомих згадок про такі гравюри та рельєфи на територіях, що раніше перебували під римською окупацією.

Однак мета цих різьблених зображень залишається невловимою. Хоча вони могли виникнути як звичайні графіті, створені особою, що перебувала у форті, вони також могли виконувати певну ритуальну функцію.

Фалічні зображення, поширені в різних римських артефактах і художніх творах, охоплювали символічні значення удачі, родючості та захисту від злих духів. Використання фалічних амулетів було настільки поширеним, що навіть Пліній Старший відзначав їхню присутність серед немовлят чоловічої статі та воїнів, які шукали божественного захисту. Пліній називав ці предмети medicus invidiae, або "лікарі проти пристріту".

Схожим є ріг достатку — ще один сприятливий символ, який часто зустрічається в давньогрецькій і давньоримській міфології та творах мистецтва. Хоча його походження залишається предметом різних пояснень, в "Метаморфозах" Овідія розповідається історія про те, як грецький напівбог Геракл відірвав ріг від голови річкового бога Ахелуса. Потім Геракл подарував цей ріг наядам, які використовували його для отримання нескінченних запасів їжі.

Після нещодавнього публічного оголошення про ці різьблення, команда розкопок, що здійснює нагляд за фортом, зараз займається пошуком рішень, які уможливлять виставку рельєфу, водночас забезпечивши його збереження в ширшому контексті Тоссаль-де-ла-Кала.

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