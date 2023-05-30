Граффити времен Римской империи. В Испании на стенах древнего форта нашли похабные рисунки

Под слоями времени древнеримский форт на востоке Испании раскрыл свои тайны, когда неблагоприятные погодные условия показали резные каменные рельефы с изображением фаллоса, лица и рога изобилия.

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Недавнее открытие каменных рельефов в римском форте на востоке Испании пролило свет на ранее скрытые художественные элементы. При неблагоприятных погодных условиях в Тоссал-де-ла-Кала, древнем укреплении, расположенном на вершине прибрежной скалы в Бенидорме, была обнаружена серия резных изображений фаллоса, лица и рога изобилия, пишет IFLScience.

Возведенный примерно в 77 году до н. э. этот кастелум служил стратегическим форпостом во время Серторианских войн — исторического периода, характеризовавшегося восстаниями против римского правительства. В середине 20 века форт исследовали, раскопки проводил отец Игнасио Мария Бельда, а позже профессор М. Тарраделл в 1965 году.

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Новооткрытые рельефы, образующие целостную композицию, оставались скрытыми до января 2020 года, когда неблагоприятные погодные условия, в частности, сильные дожди, подвергли их воздействию стихии. Однако в интересах сохранения целостности рельефа археологи и городской совет Бенидорма решили до последнего сохранять конфиденциальность, как указано в официальном заявлении.

Эти рельефы, которые, как полагают, были сделаны одним из бывших обитателей форта около 2 000 лет назад, украшают поверхность скалы, занимая площадь примерно 57 на 42 сантиметра. Примечательно, что Хесус Моратала, доцент археологии в Университете Аликанте и руководитель проекта раскопок, предполагает, что сцена может быть неполной из-за отсутствия верхнего правого квадранта.

Ана Пеллисер, советник по вопросам исторического и культурного наследия в Бенидорме, подчеркивает уникальность этой находки, отмечая отсутствие известных упоминаний о подобных гравюрах и рельефах на территориях, ранее находившихся под римской оккупацией. Однако цель этих резных изображений остается неуловимой.

Хотя они могли возникнуть как обычные граффити, созданные лицом, находившимся в форте, они также могли выполнять преднамеренную ритуальную функцию.

Фалические изображения, распространенные в различных римских артефактах и художественных произведениях, охватывали символические значения удачи, плодородия и защиты от злых духов. Использование фаллических амулетов было настолько распространенным, что даже Плиний Старший отмечал их присутствие среди младенцев мужского пола и воинов, которые искали божественной защиты. Плиний называл эти предметы medicus invidiae, или "врачи против сглаза".

Подобным образом, рог изобилия — еще один благоприятный символ, который часто встречается в древнегреческой и древнеримской мифологии и произведениях искусства. Хотя его происхождение остается предметом различных объяснений, в "Метаморфозах" Овидия рассказывается история о том, как греческий полубог Геракл оторвал рог от головы речного бога Ахелуса. Затем Геракл подарил этот рог наядам, которые использовали его для получения бесконечных запасов пищи.

После недавнего публичного объявления об рельефах, команда раскопок, осуществляющая надзор за фортом, сейчас занимается поиском решений, которые сделают возможным выставку рельефа, одновременно обеспечив его сохранение в более широком контексте Тоссаль-де-ла-Кала.

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