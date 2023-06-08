Самая древняя живопись на скале: обнаружены тысячелетние рисунки, которые "не смог бы" найти человек

Ученые сделали удивительное открытие, наткнувшись на наскальные рисунки, которым 7000 лет, с помощью дронов. Исследователи испытывали трудности навигации коварными ландшафтами, скалами и неровной местностью при поисках скрытых доисторических наскальных рисунков в горах. Но не в этот раз.

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К счастью, во время первого полета, когда они исследовали 18 пещер, то наткнулись на две пещеры, украшенные доисторическими рисунками. Применение этого инновационного подхода не только ускоряет процесс открытия доисторических наскальных рисунков, но позволяет получить захватывающие визуальные кадры, пишет IFLScience.

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Авторы исследования подчеркивают потенциальные возможности применения этой методологии, выходящие за пределы исследования доисторического наскального искусства. Они подчеркивают ее актуальность в исследованиях наследия, касающихся превентивной консервации, учитывая различные угрозы, с которыми сталкивается такое наследие, включая городское развитие, разработку карьеров, а также рекреационные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Хотя это предложение сосредоточено прежде всего на исследовании доисторических памятников, авторы считают, что подобные археологические объекты из разных исторических периодов могут получить пользу от такого подхода.

Конечно, воздушные исследования не могут предложить тот же уровень близости и детального изучения, который обеспечивает пешее путешествие. Тем не менее исследователям удалось улучшить и увеличить фото, что позволило получить более четкую визуализацию.

Применив эту технику к изображениям из ущелья Кастелье-Барранк-дель-Сальт, они обнаружили фигуры лучников, оленей и коз. Удивительно, но дрон зафиксировал даже стрелы, попадающие в фигуры, подчеркивая превосходный уровень детализации, который можно различить со значительного расстояния.

Исследователи надеются, что благодаря дополнительному преимуществу — ускорению процесса разведки — будущие исследования с помощью дронов могут внести значительный вклад в наше понимание этого региона и древних произведений искусства, скрытых в нем.

Беспилотник обнаружил наскальные рисунки: им около 7000 лет

Исследователи выразили оптимизм относительно потенциала дронов в исследовании многочисленных труднодоступных участков горного массива Аликанте. Использование дрона для фотографирования стен — это быстрый метод, и эта недавняя находка указывает на наличие многочисленных неоткрытых доисторических пещерных рисунков.

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