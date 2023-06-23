Невероятное везение на 30 тыс. долларов: мужчина нашел артефакт викингов, которому сотни лет

Реликвию времен викингов, имеющую важное историческое значение, обнаружил Джейсон Джонс, кладоискатель родом из Норвича. На артефакт, который использовали для украшения военных шлемов, он случайно наткнулся во время поисков в поле вблизи Уоттона в январе этого года.

Ранее на этом месте уже нашли две средневековые серебряные монеты, что побудило строителя вернуться сюда в надежде найти новые сокровища. Вместе с женой он отправился на поиски, пишет NorfolkLive.

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Вспоминая о находке, Джонс сказал: "Я вернулся к месту, где обнаружили монеты, и получил громкий сигнал, а на глубине всего 5 см нашел необычный бронзовый предмет. Лиза подошла и потеряла дар речи, когда увидела его".

Сначала озадаченный природой артефакта, Джонс поделился его изображением в Фейсбуке в тот же вечер. К его удивлению, онлайн-сообщество быстро определило, что он принадлежит эпохе викингов. Следовательно, он немедленно сообщил местным археологам, что позволило им задокументировать находку.

Как пояснил Найджел Миллз, специалист по монетам и артефактам, связанный с аукционным домом Noonans, который отвечает за предстоящую продажу находки, бронзовый предмет, вероятно, использовали для создания декоративных мотивов, предназначенных для шлемов. Миллз рассказал: "Штамп используется для воспроизведения орнамента на тонком металлическом листе, который вдавливается в штамп, после чего формируется сложный узор".

Он продолжил: "Это называется репусе и создает легкий декоративный мотив, который можно нанести на военный шлем. В этом случае это, скорее всего, будет защита для щек или носа".

Шлем был железным, а декоративная бляшка репусе — медной, серебряной или золотой, в зависимости от статуса получателя, и затем прикреплялась к шлему. Это украшение можно увидеть на таких важных шлемах, как шлем из Саттона Ху.

Бронзовая плашка имеет длину 14 см, сужается от 3,2 см до 2,6 см в ширину и весит 186 граммов. Сложный дизайн выразительно изображен в высоком рельефе на одной стороне.

Миллз объяснил: "Этот изящный орнамент 11-го века демонстрирует узоры в стиле урн, которые, вероятно, представляют мифологическое мировое дерево Иггдрасилль, в корнях которого обвивается змееподобное существо Нидхегг. В нижней части изображен мотив флер-де-лиз, который, похоже, образует хвост змеи".

Ранее Фокус писал об обнаруженном кладе викингов. Ранее было известно лишь об одной такой уникальной находке.

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