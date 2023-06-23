Доктор под рукой. Создано первое в мире устройство, легко отслеживающее хронические воспаления

Жить с хроническим воспалением скоро может стать проще благодаря новому носимому датчику, разработанному учеными, позволяющему легко диагностировать недуг и отправлять данные врачам.

Совершенно новое носимое устройство может стать настоящим спасением для людей, страдающих хроническим воспалением. Это устройство, представляет собой беспроводной, неинвазивный датчик, который может анализировать ваш пот на наличие признаков воспаления, что может сделать контроль над хроническими заболеваниями более простым и эффективным, пишет New Atlas.

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Воспаление играет роль во многих серьезных заболеваниях. Оно вовлечено в сердечные заболевания, инсульты и хроническую обструктивную болезнь легких, которые являются тремя основными причинами смерти во всем мире. Воспаление не всегда плохо — оно является частью защитного механизма организма против инфекций и помогает ускорить заживление. Но когда воспаление становится хроническим, оно может привести к серьезному повреждению тканей. Поэтому способность обнаружить его на ранней стадии имеет решающее значение для лечения.

Обычно воспаление выявляется путем измерения уровня белка, называемого С-реактивным белком (СРБ), в крови. Но для этого требуется сложное лабораторное оборудование и квалифицированный персонал для анализа образца. На помощь приходит новое устройство. Разработанный учеными из Калифорнийского технологического института, этот носимый датчик проверяет уровень СРБ в вашем поте, делая процесс проще, быстрее и доступнее.

Создать этот инновационный гаджет было непросто, главным образом потому, что СРБ сложнее обнаружить, чем другие биомаркеры. В крови он содержится в гораздо меньших количествах, а его большой размер затрудняет выделение в пот. Однако команде ученых удалось преодолеть эти трудности.

Датчик изготовлен из материала под названием графен, который гравируется лазером для создания крошечных пор с большой площадью поверхности. Эти поры содержат антитела, которые фиксируются на СРБ, а также специальные молекулы, способные производить крошечный электрический ток. В датчике также есть золотые наночастицы, каждая из которых содержит отдельный набор антител, определяющих СРБ. Когда СРБ попадает в датчик, он прилипает как к антителам детектора, так и к антителам в порах. Это заставляет наночастицы прикрепляться к графену и генерировать электрический ток, который считывается электронными компонентами датчика.

Команда протестировала датчик на здоровых людях, пациентах с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и людях, выздоровевших от COVID-19. Как и ожидалось, уровень СРБ был значительно выше у пациентов с ХОБЛ и у людей, перенесших COVID, по сравнению со здоровыми участниками. Исследование продемонстрировало, что датчик может удобно, неинвазивно и беспроводным способом отслеживать воспаление. Все эти данные легко отображаются в специальном приложении для смартфона в режиме реального времени.

Потенциал этой инновации очень велик. Она может произвести революцию в лечении хронических воспалительных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, благодаря возможности домашнего мониторинга. Исследователи надеются, что платформа может быть адаптирована и для тестирования других ключевых биомаркеров.

Но они не собираются останавливаться на достигнутом. "Мы надеемся расширить эту платформу для мониторинга других клинически значимых белковых и гормональных молекул, — говорит Вэй Гао, один из исследователей, — Мы также хотим посмотреть, можно ли использовать ее для управления хроническими заболеваниями. Воспаление означает риск для многих пациентов. Если их можно будет контролировать в домашних условиях, то можно будет определить их риск и назначить им своевременное лечение".

В целом, этот носимый датчик представляется многообещающим шагом на пути к более качественному и доступному мониторингу здоровья, что потенциально облегчит миллионам людей во всем мире контроль над своими хроническими заболеваниями. Ниже вы можете посмотреть видео, объясняющее принцип работы датчика, предоставленное Калифорнийским технологическим институтом.

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