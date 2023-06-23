По следам батискафа, следующего к "Титанику": почему суда теряются в океане и их так трудно найти

Исследователи отмечают, что поиск пропавших судов в океане — всегда было непростой задачей, и тому есть веское объяснение.

Последние несколько дней внимание общественности было приковано к батискафу "Титан", который направлялся к руинам потерпевшего кораблекрушения "Титаника". Подводный аппарат потерял связь со своим кораблем-базой и был объявлен вместе с пропавшими без вести 5 людьми на борту. Спустя нескольких дней поисков на дне, рядом с "Титаником" обнаружили обломки, которые, предположительно, принадлежали батискафу, пишет The Week.

После обнаружения обломков, компания OceanGate Expeditions, ответственная за экспедицию, заявила, что все находившиеся на борту члены экипажа "к сожалению, потеряны". По мнению исследователей, найти такое судно на дне океане — чрезвычайно непростая задача, а спасение на море и вовсе исторически считается редкостью. Исследователи рассказали больше о том, как подобные аппараты теряются и почему их так трудно отыскать в океане.

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Как теряются суда в океане

Спасение в океане является одним из самых редких и сложных из-за множества переменных, связанных с поиском судна. Во-первых, океан невероятно огромен, во-вторых, он крайне не статичен, как и земля. В случае пропажи подводного аппарата без какой-либо связи или способа отследить его местоположение, судно может оказаться где угодно в районе, вдвое превышающем размер Коннектикута. Кроме того, длина судна составляет всего 6,7 метра, а потому обнаружить его на морском дне крайне трудно.

Не секрет, что в океане всегда было чрезвычайно трудно ориентироваться, как и находить обломки. Например, обломки "Титаника", к которому и направлялся батискаф, были обнаружены лишь спустя 70 лет после трагедии. Причиной тому глубина Атлантического океана, которая составляет почти 4 000 метров и отсутствие технологий.

Еще одним примером являются обломки рейса 370 Malaysia Airlines, которые так и не были найдены, хотя он пропал без вести в 2014 году. По словам старшего советника по стратегическим инициативам RMS Titanic Inc Дэвида Галло, между поисками обломков батискафа и рейса есть нечто общее: в обоих случаях исследователи часто слышали некий стук, однако это всегда оказывалось чем-то еще.

Большинство подводных лодок чрезвычайно малы в сравнении с необъятным океаном, что затрудняет их обнаружение даже на поверхности, еще труднее это, когда они находятся под толщей воды. Еще одной не менее важной причиной является то, что системы связи работают по-разному под водой. Дело в том, что плотность воды блокирует электромагнитные волны, поэтому системы GPS попросту не работают. Вместо этого спасателям приходится полагаться на данные гидролокатора, использующего звуковые волны. Однако по словам специалиста по криминалистике из Килского университета в Англии Джейми Прингла, для обнаружения столь крохотного судна как батискаф "Титан" потребуется "специализированный" и "очень узкий луч".

Почему суда трудно найти и вернуть

Помимо того, что океан бескрайний существует еще несколько опасностей и логистических проблем, связанных с глубоководными путешествиями. Во-первых, морские организмы способны выживать на такой глубине лишь потому, что они имеют более или менее такую же плотность, что и окружающая их вода. Это и позволяет им не деформироваться, в отличие от нас, которые дышат воздухом.

По словам исследователя-океанографа из Института океанографии Скриппса, по мере того, как мы погружаемся в океан, видимость снижается, температура падает, а давление воды становится смертельным для человека. Высокий уровень воды, по сути, и затрудняет извлечение подводных судов, даже если они и будут обнаружены.

По словам доцента Университета Аделаиды Эрика Фусила, опуститься под воду, на самом деле, так же сложно, как и выйти в космос. Известно, что самое глубокое спасение в океане происходило на глубине всего 480 метров ниже поверхности, что намного меньше глубины, на которой оказался батискаф "Титан".

По словам профессора морской инженерии в Университетском колледже Лондона Алистера Грейга, очень немногие суда в действительности могут опуститься на такую глубину. Более того, если подводный аппарат опустился на морское дно и не может подняться на поверхность своими силами, возможности по его подъему и спасению, увы, крайне ограничены.

По словам почетного океанографа NASA, доктора Джин Фельдман, у человечества есть более подробные карты Луны и Марса, чем карты собственной планеты. Нашим глазам, увы, виден лишь небольшой процент глубин океана и даже среднего океана. Более того, океан в целом представляет собой границу, через которую человеку чрезвычайно сложно пройти, что делает спасательные операции крайне дорогостоящими, сложными и трудоемкими.

Ранее Фокус писал о том, что в TikTok смоделировали взрыв батискафа, следовавшего к "Титанику": мгновенная смерть.