Мгновенная смерть: в TikTok смоделировали взрыв батискафа, следовавшего к "Титанику" (видео)

Видеоролики демонстрируют взрывы, происходящие со впечатляющей скоростью, воссоздавая анимацию, которая показывает внезапное разрушение подводного батискафа.

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Устрашающие видеоролики, размещенные в TikTok, демонстрируют возможное развитие "катастрофического взрыва" подводного аппарата "Титан", воссоздавая пугающие сцены, в результате которых погибло пять пассажиров в глубинах Северной Атлантики. Об этом пишет американская газета New York Post.

Ролики на TikTok показывают взрывы, происходящие с поразительной скоростью, воссоздавая анимацию, которая иллюстрирует внезапное разрушение подводного батискафа. Аниматоры на TikTok представили, как это могло выглядеть под водой.

В одном из видео, опубликованном пользователем @sincerelybootz, судно, напоминающее военную подлодку, внезапно сжимается и скручивается в металлическую массу, а затем разлетается на части, оставляя только пузырьки воздуха и осколки.

"Это мгновенная смерть, когда речь идет о жизни людей, находящихся на борту", — отмечает диктор.

В другом видео подводный аппарат OceanGate Titan падает на морское дно и разламывается, как смятая консервная банка. Металл взрывается после имплозии, не оставляя следов корабля.

"Корпус мгновенно нагрелся бы до температуры, близкой к температуре поверхности Солнца, когда металлическая стена и морская вода смяли подлодку, и все это произошло примерно за 30 миллисекунд", — говорится в тексте на видео.

Напомним, в четверг, 23 июня, Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в мрачные глубины океана для исследования 111-летних руин "Титаника". Обломки, найденные на глубине около 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере", что означает, что океанский вес сокрушил ее после того, как "Титан" потерял связь с надводным судном в воскресенье, 18 июня, пишет издание.

22 июня сообщалось, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция проводится "на пределе возможностей". Тогда сообщалось, что кислород может закончиться в течение суток.