Компьютерная томография VS потустороннее: экстрасенсу удалось отсудить 1 000 000 $ за "утрату сил"

Необычными способностями женщины часто пользовались правоохранители для раскрытия дел, а затем она утратила "силу" из-за врачебной ошибки.

Эта удивительная история произошла еще в 1976 году, когда Джудит Ричардсон Хеймс отправилась в больницу Университета Темпл, чтобы пройти компьютерную аксиальную томографию. Женщина зарабатывала себе на жизнь как экстрасенс, и якобы могла читать ауры людей, а также помогала полиции в раскрытии некоторых преступлений, пишет IFLScience.

Тогда Хеймс утверждала, что она также способна проводить сеансы и заглядывать в прошлое и будущее, занимаясь экстрасенсорной практикой в Нью-Касле (Делавэр, США). Впрочем, никакие потусторонние силы не защитили здоровье Хеймс и ей пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы выяснить природу и причину опухолей в ухе.

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Пациента предупредила радиолога о том, что ранее у нее была замечена аллергическая реакция на красители на основе йода, однако врач проигнорировал это предупреждение и решил использовать небольшое количество красителя.

После инъекции красителя у пациентки быстро случился анафилактический шок и ей казалось будто ее голова "сейчас взорвется". В следующие несколько дней Хеймс страдала от постоянной тошноты, рвоты, сыпи и крапивницы, а также сильнейших головных болей. Последние происходили всякий раз, когда женщина пыталась глубоко сконцентрироваться — в результате со временем ей пришлось закрыть свою экстрасенсорную практику.

В результате Хеймс подала в суд, где утверждала, что врачебная ошибка попросту лишила ее экстрасенсорных способностей — в качестве свидетелей выступили трое правоохранителей, которые утверждали, что женщина в действительности помогала раскрывать дела. Несмотря на то, что судья дал указание присяжным не брать во внимание утверждение об экстрасенсорных способностях и потере практики, а сосредоточиться лишь на халатности врачей, присяжные приняли решение в пользу Хеймс. Спустя 45 минут совещания они огласили вердикт: присудить Хеймс 600 000 долларов возмещения ущерба и 388 тысяч долларов в виде процентов.

Стоит ли говорить, что адвокаты больницы не были в восторге от приговора и подали апелляцию. Защитники настаивали, что присяжные проигнорировали указания судьи и попросили отменить приговор. Судья принял апелляцию и отклонил решение как чрезмерное.

Второй судебный процесс был проведен в 1989 году, в результате новый судья постановил, что медицинский эксперт истца не обладает квалификацией и попросту закрыл дело. Затем это решение было подтверждено Верховным судом Пенсильвании в 1991 году.

Таким образом, несмотря на то, что первоначально Хеймс удалось отсудить почти 1 миллион долларов в качестве компенсации ущерба, она так и не увидела ни единого цента из этой суммы. Как, впрочем, и не получила надлежащей медицинской помощи в решении своих проблем.

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