Пробное "заточение на Марсе". Стартует имитация полета астронавтов NASA на Красную планету (видео)

В 19.30 по Восточному времени аналоговые астронавты войдут в модуль Mars Dune Alpha, который смогут покинуть лишь через 12 месяцев.

Четверо "аналоговых астронавтов" NASA, Келли Хастон, Росс Брокуэлл, Натан Джонс и Анка Селариу, не то чтобы покидают Землю, однако следующие 12 месяцев они проведут на имитационной марсианской базе, расположенной в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас, США), пишет Space.

Предполагается, что имитация полета на Красную планету начнется сегодня в 19:30 по Восточному времени (23:30 по Гринвичу) — следующие 12 месяцев астронавты проведут под наблюдением ученых. Хастон, Броквелл, Джонс и Селариу представляют собой первый из трех запланированных экипажей, которые помогут проинформировать космическое агентство о том, как лучше проектировать будущие пилотируемые миссии на реальной поверхности Марса.

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Четыре добровольца проведут следующий год в среде обитания площадью 158 квадратных метров, также известного как Mars Dune Alpha. Структура имитации Красной планеты напечатана на 3D-принтере и предполагается, что астронавты не смогут ее покинуть, не считая прогулок в прилегающей закрытой "марсианской песочнице" площадью в 111 квадратных метров. Миссия будет завершена 7 июня 2024 года, именно тогда астронавты впервые увидят "небо над Землей".

По словам руководителя лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA в Космическом центре Джонсона Сюзанны Белл, эта миссия отличается от всех предыдущих аналогов тем, что четверо астронавтов в действительности будут изолированы как команда в течение последующих 378 дней. Белл также отмечает, что ранее Космическое агентство использовало иную стратегию: ранее миссии длились около 45 дней, в течение которых ученые собирали данные, а затем объединяли их в одном аналоговом исследовании человека. Однако на этот раз они планируют провести три миссии, каждая из них продлится год, в течение которого экипажи будут действительно изолированы от внешнего мира.

Отмечается, что каждый член экипажа был отобран согласно требованиям, чтобы они имели степень в одной из областей (наука, технология, инженерия и математика), а также профессиональный опыт в выбранной ими области, опыт в пилотировании или военную подготовку. Кроме того, каждый из членов команды прошел физические и психологические тесты, что и кандидаты в космонавты. Это необходимо, чтобы убедиться, что экипаж подходит для программы.

Экипаж Миссии 1

Келли Хастон . Ученый-исследователь, изучающий болезни человека, является командиром миссии.

. Ученый-исследователь, изучающий болезни человека, является командиром миссии. Росс Брокуэлл . Инженер-строитель, бортинженер экипажа.

. Инженер-строитель, бортинженер экипажа. Натан Джонс . Медицинский офицер, имеет опыт врача скорой помощи.

. Медицинский офицер, имеет опыт врача скорой помощи. Анка Селариу. Микробиолог ВМС США, является научным сотрудником экипажа.

Изначально Селариу была выбрана в качестве резервного члена экипажа, однако перед началом миссии все же было принято решение, что микробиолог заменит Алиссу Шеннон, опытную медсестру. В NASA не стали комментировать эту замену.

По словам Белл, экипажу придется не только провести вместе в заточении больше года, но и приспособиться к некоторым из тех изменений, с которыми в действительности столкнется экипаж на Марсе. По сути, Mars Dune Alpha демонстрирует реалистичные условия Марса с точки зрения ограниченных ресурсов. Кроме того, экипаж ограничат системой питания в космическом полете, связью с задержкой времени, графиками, относящимися к миссии и возможными непредвиденными ситуациями.

Например, консоль управления полетами и безопасностью будет работать постоянно, однако получение сообщений будет происходить с 22-минутной задержкой, столько же потребуется, чтобы звонок с Марса достиг Земли. Исследователи NASA также отмечают, что все это время экипаж будет питаться сублимированной, термостабилизированной и устойчивой к хранению пищей. Впрочем, поскольку члены команды не будут подвержены имитации марсианской гравитации, им не придется использовать специальный туалет.

По словам Белл, данный конкретный эксперимент будет сосредоточен на воздействии на экипаж, а также здоровье и производительности команды в целом. Предполагается, что время от времени, экипаж также будет сталкиваться с непредвиденными ситуациями, чтобы проверить, как команда поведет себя в них. Впрочем, какими именно будут эти дополнительные стрессы в NASA не раскрыли. Белл отмечает, что если бы подобные ситуации были названы, они в конечном итоге не стали бы "сюрпризом", а потому их следует держать в тайне. В NASA также отмечают, что большая часть данного эксперимента будет сосредоточена на том, как экипаж отреагирует на ограничение ресурсов.

Ранее Фокус писал о том, когда первые астронавты полетят на Марс: NASA озвучило свои амбициозные планы.