Мрачная тайна "хвостов". Ученые рассказали, почему некоторые дети рождаются с необычными придатками

В редких случаях младенцы могут рождаться с бескостными задними придатками, достигающими 18 см в длину, и это вовсе не так очаровательно, как считалось ранее.

Сегодня науке известно около четырех десятков случаев, когда малыши рождались с "настоящими хвостами", состоящими из мягких, бескостных, пальцеобразных отростков, которые, в целом, легко удаляются хирургическим путем, пишет Science Alert.

Редкие тематические исследования, как правило, вызывают у научного сообщества "необычный интерес и волнение". В большинстве случаев это происходит из-за того, что "хвосты" считаются доброкачественными эволюционными остатками давно утерянного предка. Однако теперь исследователи считают, что "человеческие хвосты" на самом деле вовсе не так очаровательны, как считалось ранее.

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Как оказалось, "хорошая репутация" хвостов основана на устаревшей теории, которая уже давно стало предметом споров среди исследователей. Сегодня ученые полагают, что реальность для детей с "хвостами" может быть намного мрачнее — в действительности такие малыши нуждаются в медицинской помощи, а не "болезненном очаровании общества".

Эти придатки исторически считались "настоящими" или "рудиментарными" хвостами. Однако исследователи полагают, что это название не совсем верно — на самом деле они не похожи ни на один хвост, известный науке. Как правило, эти отростки не содержат костей, хрящей или спинного мозга, и попросту висят без определенной функции. И все же, это вовсе не означает, что они так уж безобидны, как долго время считали ученые.

Путаница происхождения хвоста началась более века назад с самого Чарльза Дарвина. Тогда исследователь предположил, что человеческие рудиментарные хвосты — эволюционная случайность или рудиментарный "подарок" от предка-примата, который сам когда-то обладал хвостом. В 1980-х ученые взяли эту теорию и использовали ее. Тогда они утверждали, что дело в генетической мутации, которая была создана людьми, чтобы избавиться от хвоста, но порой она может вернуться к исходному состоянию — тогда рождается ребенок с рудиментарным придатком.

В статье 1985 года ученые определили два разных типа хвостов, с которыми могут рождаться дети: первый — представляет собой рудиментарный или настоящий хвост, второй — считался унаследованным от далеких предков. Позже появился и третий тип отростка, который порой включает кость и известен как "псевдохвост". Исторически этот тип придатка был связан с врожденным дефектом, а потому не считается рудиментарным.

Новые исследования свидетельствуют о том, что оба придатка, вероятно, представляют собой не что иное, как неполное сращивание позвоночного столба, или спинальную дизрафию. Простыми словами, появление этих придатков вовсе не "регресс" эволюционного процесса, а нарушение роста эмбриона. Ученые также предполагают, что человеческие хвосты появляются в результате сочетания генетических и экологических факторов.

Процесс редукции хвоста у эмбриона человека Фото: Journal of Anatomy

По словам исследователей, в возрасте примерно 5 недель развития у человеческого эмбриона вырастает хвостообразная структура, состоящая из нервной трубки и хорды — по сути, это нечто вроде раннего спинного мозга. Уже к 8 неделе, "хвост", как правило, всасывается в тело эмбриона. Однако, если он сохраняется до рождения, это может указывать на наличие более серьезного врожденного дефекта.

Статистика свидетельствует о том, что дети, рожденные с хвостами, также имеют другие серьезные сопутствующие неврологические дефекты. Например, в исследовании 2008 года ученые предположили, что рудиментарные хвосты не являются доброкачественными, так как могут быть связаны с лежащим в основе дизрафизмом. Почти половина всех рассмотренных случаев была связана со скрытой расщелиной позвоночника или менингоцеле (врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга).

Именно поэтому ученые считают, что дети, рожденные с хвостами, на самом деле нуждаются в большем медицинском внимании, чем простое хирургическое удаление. Исследователи настаивают, что дети, рожденные с отростками, должны пройти нейровизуализацию и хирургическое вмешательство, дабы убедиться, что их развитие продолжается должным образом.

Ученые также отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, образуется ли настоящий хвост непосредственно из хвоста эмбриона. В данный момент научное сообщество попросту не обладает полной информацией, чтобы поставить точку в этом многолетнем споре. Впрочем, независимо от того, откуда у младенца "растет хвост", данные свидетельствуют, что он является врожденной проблемой, а не безобидной рудиментарной чертой.

Ранее Фокус писал о том, что в Мексике родилась уникальная девочка с 6-сантиметровым хвостом.