Покрыт волосами и кожей. В Мексике родилась уникальная девочка с 6-сантиметровым хвостом (фото)

Данное явление крайне редкое — медицине известно менее 200 подобных случаев.

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Человеческие "хвосты" делятся на две категории — "псевдохвосты" и "настоящие". Первые вызваны проблемами с позвоночником и опухолями и встречаются чаще, однако "настоящие хвосты", состоят из мышц, кровеносных сосудов и нервов и встречаются крайне редко — в общей сложности медики зафиксировали менее 200 случаев, пишет Daily Mail.

Исследователи предполагают, что все дети развиваются в утробе матери из эмбриональных хвостов, позже они всасываются в тело, образуя копчик. Однако в редких случаях этого не происходит и малыши появляются на свет с отростками.

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Медики во главе с доктором Хосуэ Руэда считают, что малышка стала первым ребенком, родившимся с хвостом, в Мексике. Крошка появилась на свет в больнице в Нуэво-Леоне в результате кесарева сечения. Родители девочки были здоровы, однако медики быстро заметили 5,7-сантиметровый хвост, который был мягким с заостренным кончиком, покрытым кожей и тонкими волосками.

[ + – ] В диаметре "хвост" был всего от 3 до 5 мм Фото: Jam Press

Сотрудники больницы провели дополнительное сканирование и обнаружили, что нарост не является следствием спинальной дизрафии — проблема с позвоночником, при которой он не формируется должным образом и может привести к появлению хвостового нароста в нижней части позвоночника.

Исследователи отмечают, что малышка родилась доношенной, здоровой и проблем во время беременности не наблюдалось. У пары уже был старший сын и он был совершенно здоровым.

Медики отмечают, что в диаметре "хвост" был всего от 3 до 5 мм, был покрыт кожей и тонкими волосками. Любопытно, что врачи могли пассивно двигать "хвост", не вызывая у девочки боли, однако самопроизвольных движений отростка не наблюдалось. Кроме того медики провели тест на реакцию, "уколов" отросток иглой, в этот момент новорожденная заплакала.

В ходе исследований медики провели ряд тестов мозга, сердца, слуха и провели ряд анализов. Ни что не указывало на какие-либо проблемы со здоровьем. После этого малышку с мамой выписали из больниц. Спустя два месяца врачи провели еще один осмотр — девочка отлично развивалась, имела здоровый вес и рост, а ее "хвост" вырос на 0,8 см.

[ + – ] Отросток удалили под местной анестезией Фото: Jam Press

После хирурги провели небольшую операцию под местной анестезией, чтобы удалить отросток. Операция прошла успешно и ребенка выписали из больницы в тот же день.

Исследователи же продолжили изучать "хвост". Анализ показал, что он состоит из мягких тканей, артерий, вен и пучков нервов. В общей сложности в мире зарегистрировано всего 195 случаев человеческих "настоящих хвостов" (к 2017 году).

Любопытно, что чаще всего "хвосты" встречаются у мальчиков, а самым длинным оказался 20-сантиметровый отросток. Кроме того, исследователи отмечают, что у каждого 17 малыша с "хвостом" наблюдались нарушения роста головного мозга и черепа.

Отметим, что ученые до сих пор не знают, чем вызвано появление "хвостов" у детей. Как правило, их замечают лишь после рождения малыша, а встречаются они лишь единожды в семье. В некоторых религиях "человеческие хвосты" также считаются священными и им поклоняются.

Ранее Фокус писал о малышах, которые состарились, не успев родиться. В США близнецы-рекордсмены родились лишь спустя 30 лет.