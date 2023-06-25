Сонное опьянение. Ученые рассказали, почему мы чувствуем себя вялыми и разбитыми от дневного сна

Не каждый сон идет на пользу человеческому организму — несколько важных нюансов помогут улучшить послеобеденный отдых.

Пожалуй, каждый из нас время от времени сталкивается с этой неприятной истиной — послеобеденный сон не всегда заставляет нас почувствовать себя отдохнувшими и полными сил. У непродолжительного сна в середине дня может быть множество плюсов — снижает стресс, улучшает настроение, укрепляет иммунную систему и делает нас менее уставшими. Но, порой послеобеденный сон может возыметь противоположный эффект, пишет IFLScience.

К несчастью для некоторых, эти непродолжительные сиесты просто не работают. В результате они чувствуют себя еще более сонными, а порой и более раздражительными, чем до того, как немного вздремнули.

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Во время сна мы проходим множество различных стадий, в том числе фазу быстрого движения глаз (REM) и фазу медленного движения глаз (NREM). Последняя, как правило, формирует большую часть сна, однако даже ее можно разделить на легкий, промежуточный и глубокий сон. Так почему же мы порой чувствуем себя столь уставшими и разбитыми, когда просыпаемся после дневного сна?

Исследователи отмечают, что это связано с "инерцией сна" — простыми словами, мы спали слишком много или недостаточно. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) определяют это состояние как временную дезориентацию и снижение работоспособности и настроения после пробуждения ото сна. Во время этого периода люди, как правило, демонстрируют более медленные реакции, ухудшение кратковременной памяти, а также более низкую скорость мышления, рассуждения, запоминания и обучения.

Ученые отмечают, что в большинстве случаев это происходит, когда наше тело "отказывается просыпаться", так как оно глубоко погрузилось в медленный сон. К слову, порой данное состояние также называют "сонным опьянением". Исследователи отмечают, как правило, это состояние не длится долго — уже через 30-60 минут реакции нашего организма приходят в норму. Однако у некоторых людей этот процесс может занять больше времени — до двух часов.

Отметим, что исследователи до сих пор не знают, почему возникает инерция сна, но несколько теорий все же существует. Согласно одной из них, это может происходить из-за маленькой молекулы под названием аденозин, который накапливается в течение дня и уменьшается во время сна. Предполагается, что именно эта молекула может быть причиной того, что мы чувствуем себя такими разбитыми — организм попросту не успевает очиститься полностью.

Другая теория предполагает, что это состояние может быть связано с увеличением дельта-волн, которые чаще всего встречаются при медленном сне и, вероятно, усиливаются после потери или лишения сна. Простыми словами, если наш мозг не уменьшил дельта-волны, мы, вероятно, проснемся не в лучшем расположении духа.

Еще одна теория основывается на том, что во время циклов сна наблюдается увеличение или уменьшение притока крови к мозгу. При этом у людей с синдромом хронической усталости кровоток может быть снижен и проявляется в симптомах, схожих с инерцией сна. Поэтому некоторые ученые предполагают, что уменьшение кровотока может быть связано с инерцией сна.

Как улучшить послеобеденный сон

По словам невролога из больницы Northwestern Medicine Huntley, доктора Бенджамина Нагера, сон продолжительностью до 15 минут не дает человеку перейти в глубокие стадии, из-за которых у нас и возникает ощущение вялости и разбитости. Именно поэтому исследователи советуют ограничиться 15-минутным интервалом для послеобеденного сна — это позволит отдохнуть и не чувствовать себя уставшим.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.