Внимание на глаза и щупальца. Ученые рассказали, чем отличаются кальмары и осьминоги

Оба этих удивительных животных весьма умны и относятся к классу головоногих моллюсков, но различить их достаточно просто.

Подводный мир таит в себе множество удивительных животных, чего только стоят головоногие моллюски, класс которых насчитывает около 300 видов кальмаров и столько же осьминогов. Несмотря на то, что визуально эти моллюски весьма отличаются, люди порой путают их, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые рассказали, как отличить щупальца этих весьма умных и очаровательных животных.

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Заботливые осьминоги

У осьминогов восемь рук, покрытых чрезвычайно гибкими и сильными присосками. Именно они помогают животным "ходить" по морскому дну, ловить свою добычу и манипулировать различными предметами. Более того, все они весьма успешно используют свои щупальца, чтобы метать предметы в других осьминогов, которые вторгаются в их пространство.

Визуально осьминоги выглядят совершенно иначе, чем кальмары — их голова гораздо больше и более округлая. Кроме того, внимание привлекают их прямоугольные зрачки, расположенные на больших глазах. Как правило, осьминоги предпочитают жить в одиночестве и преимущественно на морском дне. Впрочем, есть и исключения, например, Октополис — где на одной территории уживаются сразу несколько осьминогов.

Продолжительность их жизни в среднем составляет от 1 до 3 лет, а для размножения самцы используют специальную руку, также называемую гектокотилусом — именно с помощью нее осьминоги передают самкам, которые откладывают яйца в логове, сперму. К слову, после кладки яиц самки осьминогов охраняют логово, пока малыши не появятся на свет.

Беспечные кальмары

У кальмаров тоже 8 рук, однако они также обладают двумя щупальцами, а их головы, в отличие от осьминогов, имеют два плавника. Эти животные имеют структуру, которая похожа на позвоночник, и называется "ручкой", в то время как осьминоги полностью лишены костей и панциря.

По словам исследователей из Смитсоновского института, в зависимости от вида кальмары могут достигать всего нескольких сантиметров в длину, тогда как самые гигантские из них достигают 13 метров. Как правило, продолжительность жизни этих животных составляет от 5 месяцев до 5 лет.

Некоторые кальмары могут жить в одиночестве, однако большинство видов все же предпочитают существование в небольших группах в открытом океане. В отличие от осьминогов, большинство кальмаров не слишком заботятся о своем потомстве — попросту оставляя яйца на произвол судьбы в океане.

Нечто общее

Любопытно, что и кальмары, и осьминоги способны менять цвет кожи — в этом им помогают специальные клетки, называемые хроматофорами, и расположенные в их коже. Оба эти головоногих моллюска также способны производить чернила — как правило, они используют этот механизм во время атаки или для защиты от хищников.

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