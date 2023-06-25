Похоть на пределе. Ученые обнаружили, что знойная погода вызывает массовый всплеск измен

Исследователи предупреждают, что жаркие деньки могут неприятным образом отразиться на ваших романтических отношениях.

Первый месяц лета почти позади, а столбики термометров неуклонно поднимаются. Не секрет, что чрезмерная жара негативно влияет на самочувствие людей, однако исследователи обнаружили еще один удивительный факт — знойная погода активирует удивительно похотливый режим у людей, пишет Daily Mail.

Британские ученые обнаружили, что высокие температуры, вероятно, делают людей более возбужденными, чем обычно. Исследователи отмечают, что 10 июня в Британии наступил самый жаркий день в 2023 году, когда температура воздуха достигла 30°C. Удивительным образом этот рекорд совпал со всплеском числа регистраций на ведущем в стране сайте о семейных отношениях — количество заявок подскочило на рекордные 65%.

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Любопытно, но события развивались тем же образом и в прошлом году, когда наступили первые жаркие дни. По словам представительницы сайта для поиска отношений Джессики Леони, в такой активности виновата жара. Они с коллегами провели анализ и обнаружили, что во время жары растут не только "продажи мороженного, но и измены".

Исследователи пришли к выводу, что знойная погода вызывает всплеск измен — по крайней мере именно такую закономерность им удалось проследить. По словам Леони, в июне 2022 года они также зафиксировали всплеск посещаемости сайта — тогда количество посетителей возросло на 54%. Отметим, что сегодня сайт насчитывает около миллиона пользователей и Леони говорит, что они с коллегами весьма отчетливо видят корреляцию между "температурой воздуха и развратом" причем количество измен увеличивается по мере того, как столбик термометра повышается.

Любопытно, что предположение Леони о том, что знойная погода делает людей более возбужденными подтверждается предыдущим исследованием, проведенным учеными из Тель-Авивского университета. Тогда результаты показали, что более количество времени на солнце способно повысить либидо человека.

Авторы исследования полагают, что воздействие ультрафиолета может повысить уровень "половых стероидных" гормонов, таких как эстроген и прогестерон, одновременно повышая уровень тестостерона у мужчин. Ученые также утверждают, что влечение может увеличиваться при более высоких температурах — якобы именно в этот период женщины и мужчины гораздо охотнее вступают в сексуальный контакт.

Впрочем, не менее важным фактором является и то, что летом люди проводят больше времени на свежем воздухе и общаются с большим количеством людей.

По словам Леони, в своем исследовании они также провели на сайте опрос, в котором приняли участие 1000 пользователей. 71% реципиентов согласились, что жаркая погода в действительности делает их более возбужденными. При этом чуть менее 70% опрошенных признали, что повышенное возбуждение частично или полностью стало причиной их регистрации на сайте.

В последние десятилетия исследователи неустанно предупреждают, что человечеству никак не удается остановить глобальное потепление планеты, а значит в ближайшие годы мы неминуемо столкнемся с повышением температур. По словам Леони, это приведет и к очередным всплескам измен.

По словам психолога-эволюциониста из Мичиганского университета Даниэля Крюгера, жаркая погода возвращает нас в детство, а лето в то время ассоциировалось у нас с отсутствием школы, весельем и свободой. Это отношение переносится и во взрослую жизнь, что вызывает ощущение, будто в летние месяцы обычные правила не действуют.

По словам Крюгера, все это приводит к тому, что некоторые люди считают, что "жульничать" в знойные летние месяцы — норма. Простыми словами, жара будто ставит нормальное поведение пары на паузу и многие считают, что "летняя интрижка" — нечто в порядке вещей. Добавьте к этому тот факт, что летом люди более общительны, а чем жарче погода, тем меньше одежды люди хотят носить на себе — в результате получается идеальное время для "всплеска измен".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему люди изменяют, и вредит ли это отношениям.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.