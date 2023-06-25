Аэробика для ленивых. Ученые обнаружили неожиданную пользу посещения сауны

Исследователи полагают, что всего полчаса в сауне принесут организму такую же пользу, что и аэробные упражнения.

Десятилетиями ученые пытаются вывести идеальную формулу физических упражнений, которые бы позволили людям держать себя в форме без особых усилий. Последние 8 лет ученые сосредоточились на изучении пользы сауны для здоровья человека и пришли к выводу, что получасового сеанса в парилке будет достаточно, чтобы получить такой же эффект, как и от аэробных упражнений, пишет MedScape.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что всего 20-30 минут в парилке несколько раз в неделю могут дать те же преимущества для сердечно-сосудистой системы, что и аэробные упражнения. В особенности это касается пожилых людей, которые не готовы к энергичным тренировкам. Однако, как и в случае с тренировками, походы в сауну возымеют эффект, если будут практиковаться на регулярной основе.

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Защита от внезапной сердечной смерти

Исследование 2015 года, проведенное международной группой ученых из Финляндии, США и Италии, свидетельствует о том, что у мужчин, которые часто посещали сауну, снижался риск внезапной смерти, смерти от ишемической болезни и сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом смертности от всех причин.

В общей сложности в исследовании приняли участие чуть более 2 300 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет, все они проживали в восточной Финляндии. Результаты исследования свидетельствуют, что в сравнении с мужчинами, посещавшими сауну всего раз в неделю, риск внезапной смерти был на 22% ниже при посещении парилки 2-3 раза в неделю и на 63% ниже при 4-5 посещениях сауны в неделю.

Защита от деменции и инсульта

В 2016 году ученые из Университета Восточной Финляндии и Бристольского университета обнаружили, что посещение сауны может снизить риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера.

Ученые 20 лет наблюдали за мужчинами. Результаты свидетельствуют, что мужчины, посещавшие сауну от 4 до 7 раз в неделю, на 66% реже страдали деменцией, чем те, кто наведывался туда лишь раз в неделю. Отметим, что ранее связь между сауной и развитием деменции не была исследована.

Эта же группа ученых провела исследование в 2018 году и обнаружила, что мужчины и женщины, которые посещали сауну от 4 до 7 раз в неделю, на 61% реже страдали от инсульта, чем те, кто наведывался сюда всего один раз в неделю.

Исследователи полагают, что польза сауны связана со снижением артериального давления, стимуляцией иммунной системы, положительным влиянием на вегетативную нервную систему и улучшением сердечно-сосудистой функции. Все это вместе способствует снижению риска инсульта.

Снижение артериального давления

Отметим, что людям с низким кровяным давлением рекомендуют избегать саун, так как это может еще более понизить давление и привести к обмороку.

Это зарегистрированное падение артериального давления — одно из преимуществ тренировки сердца — происходит после посещения сауны. При этом, во время посещения сауны частота сердечных сокращений и артериальное давление увеличиваются, как и во время тренировки.

В исследовании 2019 года немецкие ученые обнаружили, что посещение сауны также утомительно, как и умеренные физические нагрузки — например, аэробные упражнения.

Эффект тепловой терапии

Известно, что сауна оказывает гормезисные эффекты тепловой терапии, которые улучшают функции микрососудов и эндотелия. Простыми словами, идея гормезиса заключается в том, что в сауне организм человека подвергается умеренному стрессу с использованием умеренных доз агента, например, тепла, которое было бы токсичным при более высоких воздействиях.

В некоторых исследованиях ученые изучали влияние умеренного теплового стресса на омоложение, долголетие и восстановление клеток. Результаты свидетельствуют о том, что умеренный тепловой стресс обладает неким потенциалом — например, снижает жесткость артерий и улучшает кровоток.

В то же время исследователи отмечают, что механизмы, с помощью которых тепловая терапия улучшает сердечно-сосудистую систему до сих пор не определены — для этого потребуются дополнительные исследования. Привлекательность этого метода заключается в том, что он не требует больших усилий, однако ученые советуют проконсультироваться с терапевтом, прежде чем прибегать к подобным методам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ снизить риск сердечных заболеваний — помогут разговоры.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.