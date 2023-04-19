Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Неожиданный эффект. Ученые нашли способ снизить риск сердечных заболеваний — помогут разговоры

сердце, инсульт, болезни сердца
Фото: Sci Tech Daily | Разговорная терапия снижает риск инсультов

Новое исследование предполагает, что побочным эффектом лечения депрессии станет снижение риска развития болезней сердца.

Related video

Существует целый ряд терапевтических бесед, которые терапевты используют для лечения депрессии, борьбы со стрессом и тревогой. Это может быть как управляемая самопомощь, когда терапевт обучает пациентов через курс самопомощи, так и когнтивно-поведенческая терапия (КПТ), основанная на идее, что наши мысли, чувства и поступки связаны с тем, как мы чувствуем себя физически, пишет Independent.

В новом исследовании ученые из Университетского колледжа Лондона сосредоточились на изучении того, как разговорная терапия влияет на развитие сердечных заболеваний в более позднем возрасте. Результаты исследования предполагают, что КПТ, используемая для лечения депрессии у взрослых старше 45 лет, например, может быть связана со снижением частоты сердечных заболеваний в будущем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущего автора исследования, кандидата наук Селин Эль Бау, они с коллегами обнаружили, что лечение депрессии разговорной терапией в конце концов оказывает положительный эффект на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта, в более позднем возрасте.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие депрессией, сталкиваются с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение жизни — риск выше на 72% в сравнении с людьми, не страдающими депрессией. Эль Бау отмечает, что их с коллегами исследование стало первым, обнаружившим эту связь.

Результаты в действительности крайне важны для людей, борющихся с депрессией, стрессом и тревогой, так как в очередной раз подтверждают, что наше психическое здоровье оказывает влияние на физическое, и наоборот. Теперь исследователи полагают, что с помощью разговорной терапии возможно не только помочь пациентам одолеть депрессию, но и снизить риск развития болезней сердца в более позднем возрасте.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 650 тысяч человек старше 45 лет, которые обращались за лечением, используя службу улучшения доступа к психологической терапии (IAPT) Англии в период с 2012 по 2020 годы.

Всем участникам исследования была предложена когнитивно-поведенческая терапия, консультирование и самопомощь с руководством. Кроме того, каждый мог выбрать, желает ли он заниматься в группе или индивидуально. Также испытуемых попросили заполнить опросники, в которых учитывались такие факторы:

  • отсутствие интереса к занятиям;
  • проблемы со сном;
  • плохое настроение.

Все эти данные были использованы для отслеживания депрессивных симптомов пациентов. Проанализировав полученные данные, исследователи обнаружили, что люди, чьи симптомы улучшались после психологического лечения, также демонстрировали меньшую склонность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект в среднем длился около трех лет. Ученые также обнаружили, что у таких пациентов на 12% снижался риск инсульта, ишемической болезни сердца и смерти.

Любопытно, что связь была сильнее у людей в возрасте до 60 лет — риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 15%, а риск смерти от всех причин — на 22%. У людей старше 60 лет риск развития сердечных болезней снижался на 5%, а риск смерти от всех причин — на 14%.

Эль Бау также отмечает, что им с коллегами потребуется больше исследований, чтобы понять, чем вызвана эта связь, а также подтвердить свои результаты, исключив ряд ограничений, таких как: образ жизни, физическую активность и вредные привычки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 способов уменьшения храпа и снижения рисков сосудистых заболеваний.