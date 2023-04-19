Неожиданный эффект. Ученые нашли способ снизить риск сердечных заболеваний — помогут разговоры

Новое исследование предполагает, что побочным эффектом лечения депрессии станет снижение риска развития болезней сердца.

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Существует целый ряд терапевтических бесед, которые терапевты используют для лечения депрессии, борьбы со стрессом и тревогой. Это может быть как управляемая самопомощь, когда терапевт обучает пациентов через курс самопомощи, так и когнтивно-поведенческая терапия (КПТ), основанная на идее, что наши мысли, чувства и поступки связаны с тем, как мы чувствуем себя физически, пишет Independent.

В новом исследовании ученые из Университетского колледжа Лондона сосредоточились на изучении того, как разговорная терапия влияет на развитие сердечных заболеваний в более позднем возрасте. Результаты исследования предполагают, что КПТ, используемая для лечения депрессии у взрослых старше 45 лет, например, может быть связана со снижением частоты сердечных заболеваний в будущем.

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По словам ведущего автора исследования, кандидата наук Селин Эль Бау, они с коллегами обнаружили, что лечение депрессии разговорной терапией в конце концов оказывает положительный эффект на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта, в более позднем возрасте.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие депрессией, сталкиваются с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение жизни — риск выше на 72% в сравнении с людьми, не страдающими депрессией. Эль Бау отмечает, что их с коллегами исследование стало первым, обнаружившим эту связь.

Результаты в действительности крайне важны для людей, борющихся с депрессией, стрессом и тревогой, так как в очередной раз подтверждают, что наше психическое здоровье оказывает влияние на физическое, и наоборот. Теперь исследователи полагают, что с помощью разговорной терапии возможно не только помочь пациентам одолеть депрессию, но и снизить риск развития болезней сердца в более позднем возрасте.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 650 тысяч человек старше 45 лет, которые обращались за лечением, используя службу улучшения доступа к психологической терапии (IAPT) Англии в период с 2012 по 2020 годы.

Всем участникам исследования была предложена когнитивно-поведенческая терапия, консультирование и самопомощь с руководством. Кроме того, каждый мог выбрать, желает ли он заниматься в группе или индивидуально. Также испытуемых попросили заполнить опросники, в которых учитывались такие факторы:

отсутствие интереса к занятиям;

проблемы со сном;

плохое настроение.

Все эти данные были использованы для отслеживания депрессивных симптомов пациентов. Проанализировав полученные данные, исследователи обнаружили, что люди, чьи симптомы улучшались после психологического лечения, также демонстрировали меньшую склонность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект в среднем длился около трех лет. Ученые также обнаружили, что у таких пациентов на 12% снижался риск инсульта, ишемической болезни сердца и смерти.

Любопытно, что связь была сильнее у людей в возрасте до 60 лет — риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 15%, а риск смерти от всех причин — на 22%. У людей старше 60 лет риск развития сердечных болезней снижался на 5%, а риск смерти от всех причин — на 14%.

Эль Бау также отмечает, что им с коллегами потребуется больше исследований, чтобы понять, чем вызвана эта связь, а также подтвердить свои результаты, исключив ряд ограничений, таких как: образ жизни, физическую активность и вредные привычки.

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