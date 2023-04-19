Несподіваний ефект. Вчені знайшли спосіб знизити ризик серцевих захворювань – допоможуть розмови

Нове дослідження передбачає, що побічним ефектом лікування депресії стане зниження ризику хвороб серця.

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Існує ціла низка терапевтичних розмов, які терапевти використовують для лікування депресії, боротьби зі стресом та тривогою. Це може бути як керована самодопомога, коли терапевт навчає пацієнтів через курс самодопомоги, так і когнтивно-поведінкова терапія (КПТ), заснована на ідеї, що наші думки, почуття та вчинки пов'язані з тим, як ми почуваємося фізично, пише Independent.

У новому дослідженні вчені з Університетського коледжу Лондона зосередилися на вивченні того, як розмовна терапія впливає на розвиток серцевих захворювань у пізнішому віці. Результати дослідження припускають, що КПТ, яка використовується для лікування депресії у дорослих віком від 45 років, може бути пов'язана зі зниженням ризику серцевих захворювань у майбутньому.

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За словами провідної авторки дослідження, кандидатки наук Селін Ель Бау, вони з колегами виявили, що лікування депресії розмовною терапією зрештою позитивно впливає на ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема й інсульту, у більш дорослому віці.

Попередні дослідження свідчать про те, що люди, які страждають на депресію, стикаються з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань протягом життя — ризик вищий на 72% порівняно з людьми, які не страждають на депресію. Ель Бау зазначає, що їх із колегами дослідження стало першим, яке виявило цей зв'язок.

Результати насправді дуже важливі для людей, які борються з депресією, стресом і тривогою, оскільки в черговий раз підтверджують, що наше психічне здоров'я впливає на фізичне, і навпаки. Тепер дослідники вважають, що за допомогою розмовної терапії можливо не тільки допомогти пацієнтам подолати депресію, а й знизити ризик розвитку хвороб серця у більш дорослому віці.

Під час дослідження вчені проаналізували дані майже 650 тисяч осіб віком від 45 років, які зверталися за лікуванням, використавши службу покращення доступу до психологічної терапії (IAPT) Англії в період з 2012 по 2020 роки.

Всім учасникам дослідження було запропоновано когнітивно-поведінкову терапію, консультування та самодопомогу з керівництвом. Крім того, кожен міг обрати, чи він хоче займатися в групі, чи індивідуально. Також піддослідних попросили заповнити опитувальники, в яких враховувалися такі фактори:

відсутність інтересу до занять;

проблеми зі сном;

поганий настрій.

Всі ці дані було використано для відстеження депресивних симптомів пацієнтів. Проаналізувавши отримані дані, дослідники виявили, що люди, чиї симптоми покращувалися після психологічного лікування, також демонстрували меншу схильність до розвитку серцево-судинних захворювань. Цей ефект у середньому тривав близько трьох років. Вчені також виявили, що у таких пацієнтів на 12% знижувався ризик інсульту, ішемічної хвороби серця та смерті.

Цікаво, що зв'язок був сильнішим у людей віком до 60 років — ризик серцево-судинних захворювань знижувався на 15%, а ризик смерті від усіх причин — на 22%. Люди старше 60 років ризик розвитку серцевих хвороб знижувався на 5%, а ризик смерті від усіх причин — на 14%.

Ель Бау також зазначає, що їм з колегами знадобиться більше досліджень, щоб зрозуміти, чим викликаний цей зв'язок, а також підтвердити свої результати, виключивши низку обмежень, таких як: спосіб життя, фізичну активність та шкідливі звички.

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