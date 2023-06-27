Не такой уж хладнокровный убийца. Ученые выяснили, почему на Земле вымерли гигантские мегалодоны

Исследователи полагают, что открывшиеся новые факты проливают свет на то, что погубило самую большую и страшную акулу на планете.

Мегалодон, как правило, изображается как гигантская акула с зубами размером с человеческую ладонь, которая бродила по древнему океану и уничтожала все, что встречалось на ее пути. Однако новое исcледование свидетельствует о том, что эти гигантские хищники вовсе не были такими уж хладнокровными убийцами, как мы считали ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели анализ зубом гигантских мегалодон и обнаружили новый удивительный факт — ученые предполагают, что гигантский древний хищник на самом деле был теплокровным. Анализ зубной эмали свидетельствует о том, что древние акулы могли поддерживать температуру тела на 7°C выше, чем окружающая вода.

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Исследователи отмечают, что этой разницы температур достаточно, чтобы считать мегалодон теплокровной. Ученые также полагают, что эти новые факты из жизни мегалодон на самом деле могут пролить свет на то, как гигантские хищники вымерли 3,6 миллиона лет назад. Предполагается, что этим хищным гигантам приходилось тратить слишком много энергии, чтобы согреться.

Предыдущие исследования показывают, что мегалодон достигал рекордных 15 метров, а порой и всех 20. Долгое время они находились на верхушке пищевой цепи и держали в страхе океан, сверкая своими огромными зубами размером с человеческую ладонь.

Отметим, что мегалодон, как и большая белая акула, относится к группе, называемой макрелевыми акулами. В то время как большинство рыб являются хладнокровными, а температура их тела соответствует температуре окружающей среды, акулы-макрели вынуждены поддерживать температуру своего тела или некоторых его частей выше, чем окружающая их вода.

Исследователи отмечают, что более теплое тело, вероятно, помогало мегалодон двигаться быстрее, погружаться в более холодные воды и путешествовать по всему миру. Однако именно это эволюционное преимущество могло способствовать его вымиранию. Дело в то, что мегалодон жил в эпоху плиоцена (5,33 — 2,58 миллиона лет назад), а глобальное похолодание в тот период вызвало изменения уровня моря и экологические изменения, которые гигантскому хищнику попросту не удалось пережить.

По словам соавтора исследования Рэнди Флорес, в тот период поддержание уровня энергии, который позволил бы мегалодон сохранять необходимую температуру, потребовало бы ненасытного аппетита. Исследователи полагают, что именно это сделало мегалодон уязвимой перед изменениями климата и соперничеством с новичками подводного мира, такими как большие белые акулы.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры атмосферных и океанических наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Роберт Игл считает, что изучение движущих факторов, которые привели к вымиранию самой огромной и успешной акулы на Земле, может дать ученым представление об уязвимости крупных морских хищников в современных океанических экосистемах в условиях быстро меняющегося климата.

Ранее Фокус писал о том, может ли мегалодон до сих пор жить на Земле: ученые дали ответ.