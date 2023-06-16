Древняя гигантская акула. Может ли мегалодон до сих пор жить на Земле: ученые дали ответ

Мегалодоны миллионы лет назад были крупнейшими морскими хищниками на Земле. Ходят слухи, что эти гигантские акулы не вымерли, а продолжают жить в глубинах океанов.

Related video

В Интернете распространяются слухи о том, что гигантская древняя акула мегалодон на самом деле не вымерла миллионы лет назад, а продолжает жить на Земле. Ученые рассказали, может ли это быть правдой, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В период истории Земли между 20 млн и 3,6 млн лет назад в океанах планеты главным морским хищником была гигантская акула мегалодон. Эти животные имели длину в примерно 18 метров, а длина их зубов была в 3 раза больше, чем у современной белой акулы, длина которой не превышает 5 метров. Мегалодоны находились на вершине пищевой цепи в то далекое время, пока не вымерли. По крайней мере никаких признаков их существования не было обнаружено после отметки в 3,6 млн лет назад.

Могут ли жить древние акулы и сейчас на Земле?

Но сейчас в социальных сетях и в YouTube можно найти много разных видеороликов, в которых их авторы утверждают, что на самом деле мегалодоны до сих пор живут на Земле. При этом авторы рассказывают подробно как именно эти гигантские акулы могли выжить, благодаря чему эти видео набирают миллионы просмотров.

Это похоже на еще одну теорию заговора и скорее всего, она связана с тем, что до сих пор человечество, которое знает многое о других планетах и звездах, имеет недостаточно информации о том, что скрывают глубины океанов. Поэтому возникает вопрос: могли ли мегалодоны выжить и могут ли они до сих пор скрываться где-то в океанах Земли?

По словам Джека Купера из Университета Суонси, Великобритания, любые слухи о том, что мегалодоны скрываются где-то в неисследованных глубинах океанов нашей планеты, не имеют никакой научной основы. Ученый говорит, что они вымерли миллионы лет назад и любые предположения по этому поводу – это обычная спекуляция.

Мегалодоны миллионы лет назад были крупнейшими морскими хищниками на Земле Фото: wikipedia

Среди главных причин того, что мегалодоны сейчас не живут на Земле, Купер называет следующие:

Если бы гигантские акулы все еще существовали, то пищевая цепь выглядела бы по-другому;

Мегалодоны обитали в прибрежных регионах, а потому их бы уже заметили;

Морские экосистемы должны были изменится, если бы мегалодон был все еще жив, ведь это был высший морской хищник;

Киты, которые были основной добычей мегалодонов не смогли бы эволюционировать до огромных размеров, если бы эти древние акулы не вымерли.

"Современные морские пищевые цепи сформировались частично благодаря тому, что мегалодоны исчезли. Также их вымирание привело к дальнейшей эволюции некоторых крупнейших морских млекопитающих. Поэтому точно можно сказать – мегалодоны не живут сейчас на Земле", — говорит Купер.

Может быть мегалодоны живут в самых глубоких местах на Земле?

Авторы распространяемых слухов о современном существовании мегалодонов на Земле указывают на то, что эти акулы могут скрываться в самых глубоких местах на планете, например, в Марианской впадине. Это самое глубокое место на Земле и его глубина составляет почти 11 км.

По словам Купера, хотя до сих продолжаются исследования разных самых глубоких мест в наших океанах, гигантские акулы не смогли бы выжить в таких условиях. Даже одному мегалодону не хватило бы пищи для того, чтобы выжить здесь, не говоря уже популяции этих хищников, говорит ученый.

Как вымерли мегалодоны?

По словам Кеншу Шимада из Университета Де Поля, Чикаго, США, нет никаких доказательств того, что эти гигантские акулы до сих пор существуют. И чтобы понять, почему эти хищники не смогли бы выжить в современных условиях, нужно знать, как они вымерли.

Нет никаких доказательств того, что эти гигантские акулы до сих пор существуют Фото: iStockPhoto

Главные теории говорят о том, что:

Мегалодоны исчезли из-за изменения климата;

Мегалодоны исчезли из-за того, что не выдержали конкуренции с белой акулой, которая как раз появилась несколько миллионов лет назад;

Мегалодоны вымерли благодаря сочетанию нескольких факторов, включая выше указанные.

Ученые склоняются к первой теории, ведь в эпоху плиоцена (от 5,3 млн до 2,6 млн лет назад) на Земле произошли изменения климата и уровень мирового океана снизился.

Это привело к тому, что изменилась прибрежная среда обитания этих хищников и конечно же стало меньше пищи. Сегодняшний уровень мирового океана еще ниже, поэтому мегалодоны не могли бы найти достаточно добычи в прибрежных регионах для того, чтобы выжить, считают ученые.

По словам Купера, если бы мегалодон все же выжил, то на этих акул началась бы массовая охота, ведь сейчас именно крупные акулы становятся жертвами браконьеров. Поэтому люди точно бы знали, что мегалодон все еще существует где-то на Земле.

Как уже писал Фокус, американский дайвер нашел зуб мегалодона длиной в 14 сантиметров у побережья Флориды.

Также Фокус писал о том, что в Великобритании обнаружили зуб мегалодона возрастом в 20 млн лет.