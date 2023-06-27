Два в одном: лекарства от давления могут помочь избавиться от мигрени, заявили ученые

Ваша ежедневная таблетка от гипертонии также может быть скрытым секретом уменьшения количества мигреней, согласно недавнему исследованию.

Недавно проведенное исследование показало, что большинство лекарств, предназначенных для снижения кровяного давления, могут также уменьшить частоту головных болей при мигрени. Это открытие может проложить путь к более доступным и менее дорогостоящим вариантам лечения для страдающих мигренью, пишет New Atlas.

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Мигрень — это не просто головная боль. Она может вызывать изнурительную боль, чувствительность к свету, звуку или запаху и нарушать повседневную жизнь человека. Поскольку мигренью страдает около 15% населения планеты, поиск эффективных и доступных методов лечения имеет огромное значение.

Как правило, лекарства от мигрени предназначены для купирования симптомов и предотвращения будущих приступов. Однако такое лечение может быть дорогостоящим. Еще в 2020 году ежегодные расходы на лечение мигрени в одних только США составляли от 2 000 до более 9 000 долларов на человека и не всегда покрывались страховкой.

Именно здесь на помощь приходят препараты, снижающие кровяное давление, также известные как антигипертензивные средства. Они иногда используются для снижения частоты, продолжительности и тяжести мигреней. И вот недавнее исследование, проведенное Институтом глобального здоровья Джорджа в Сиднее, Австралия, показало, что почти все виды антигипертензивных препаратов могут помочь уменьшить количество головных болей у людей с мигренью.

"Это исследование показывает, что обычные лекарства от артериального давления, которые врачам удобно назначать, могут быть важной профилактической мерой для пациентов с мигренью или сильными приступами головной боли", — сказала Шерил Карсел, ведущий автор исследования.

Группа исследователей провела мета-анализ, всех рандомизированных исследований, в которых изучалось использование антигипертензивных препаратов для профилактики эпизодических мигреней. Под эпизодической мигренью понимается менее 15 дней головной боли в месяц. В исследовании участвовало 50 испытаний и более 4300 участников, в которых различные виды препаратов от артериального давления сравнивались с плацебо.

Эти типы лекарств по-разному снижают кровяное давление. Бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений и сердечный выброс. Ингибиторы АПФ помогают кровеносным сосудам расслабиться и расшириться, снижая выработку вещества под названием ангиотензин. Блокаторы рецепторов ангиотензина II блокируют действие ангиотензина, оказывая эффект, аналогичный ингибиторам АПФ. Блокаторы кальциевых каналов расширяют суженные кровеносные сосуды и снижают частоту сердечных сокращений, останавливая поступление кальция в мышечные клетки сердца и артерий. Альфа-блокаторы расслабляют мышечный тонус артерий, снижая их сопротивление.

Каждый класс препаратов от артериального давления, за исключением ингибиторов АПФ или комбинации антигипертензивных препаратов, приводил к уменьшению количества дней головной боли в месяц по сравнению с плацебо. Наиболее значительное сокращение количества дней головной боли в месяц наблюдалось при приеме блокаторов кальциевых каналов. В среднем антигипертензивные препараты сокращали количество дней головной боли примерно на один день больше, чем средний эффект плацебо.

По мнению исследователей, эти результаты могут стать переломными. Учитывая низкую стоимость и широкую доступность препаратов от артериального давления, а также меньшее количество побочных эффектов по сравнению с некоторыми лекарствами от мигрени (которые могут включать увеличение веса и сонливость), это открывает новый фронт в профилактике мигрени.

Фарайдун Хагдоост, соавтор исследования, добавляет: "Около 90% людей с мигренью можно лечить в общей практике, где целью является предотвращение как можно большего числа эпизодов, поскольку они оказывают разрушительное воздействие на качество жизни пациента. Препараты от артериального давления широко доступны по низкой цене, а многие из них доступны в непатентованных формах, что представляет собой надежный вариант лечения".

Команда не собирается останавливаться на достигнутом. Они планируют углубиться в исследование, чтобы получить больше информации о том, какие конкретные антигипертензивные препараты лучше всего помогают в борьбе с мигренью. Итак, пока мы ждем следующего исследования, у страдающих мигренью по всему миру появилась новая искра надежды. Утверждать это точно еще рано, но вполне возможно, что ключ к уменьшению головных болей при мигрени может находиться в наших аптечках.

Ранее Фокус писал о том, что давление может повышаться при разговорах по телефону. Как показало новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.