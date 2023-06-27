До двух часов адской боли. Исландия приостановила сезон китобойного промысла из-за жестокости

Решение может стать последним гвоздем в крышке гроба противоречивой китобойной индустрии страны.

Правительство Исландии приняло решение приостановить коммерческий китобойный промысел в этом сезоне. Причиной такого беспрецедентного решения стали опасения по поводу благополучия животных. Отметим, что официально китобойный промысел приостановлен лишь до конца лета 2023 года, однако защитники прав животных надеются, что решение станет началом конца для индустрии в целом, пишет IFLScience.

С таким заявлением выступила министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Исландии Свандис Сваварсдоттир. Она сказала, что правительство приняло решение приостановить охоту на финвалов до 31 августа, что фактически означает запрет охоты на китов в этом сезоне. Отмечается, что решение было принято на основе крупного отчета, предоставленного Управлением по контролю за продуктами и животными Исландии в мае 2023 года.

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В отчете говорится, что китобойный промысел в действительности может нарушать законы страны о защите животных. Сваварсдоттир также отметила, что выполнение условий Закона о благополучии животных являются обязательными, а потому китобойный промысел не может существовать в будущем, если власти и держатели лицензий не смогут обеспечить выполнение требований закона.

Дело в том, что в отчете исследователи пришли к выводу, что киты во время охоты часто подвергаются долгой и мучительной смерти от рук исландских моряков. Например, один из используемых методов охоты на китов предполагает использование взрывных гарпунов, похожих на острые копья, которые вонзаются в жир, а после взрываются.

Ученые изучили 58 из 148 китов, пойманных в Исландии в 2022 году, и обнаружили, что в среднем киты умирали лишь через 11,5 минут после первого выстрела. И это в случае, если их убивали сразу. Однако минимум в двух случаях исследователи обнаружили, что адские муки этих величественных животных длились более двух часов.

Отметим, что сегодня в Исландии осталась лишь одна китобойная компания Hvalur, обладающая лицензией на коммерческую охоту на финвалов (Balaenoptera physalus). Финвалы, или сельдяные киты являются вторым по величине видом китов на Земле, и согласно Красному списку этот вид считается уязвимым к исчезновению.

Отношение скандинавов к китобойному промыслу уже давно вызывает горячие споры в международном сообществе. В 1986 году Международная китобойная комиссия согласилась ввести глобальный мораторий на весь коммерческий китобойный промысел. В 1992 году Исландия вышла из этого соглашения, а затем вновь присоединилась лишь в 2002 году с оговоркой в отношении моратория. В результате Исландия, Норвегия и Япония смогли обойти запрет и продолжили китобойный промысел, несмотря на критику мирового общества.

Впрочем, в последние годы китобойный промысел в Исландии постепенно остановился. Статистика также свидетельствует о снижении спроса на китовое мясо, а потому, по словам министра Сваварсдоттир вполне вероятно, что лицензии на китобойный промысел не будут продлены по истечению срока их действия в конце этого года. Если это произойдет, фактически это станет концом китобойного промысла в Исландии уже с 2024 года.

На фоне этого заявления группы по защите прав животных усилили свое давление на правительство, утверждая, что не существует гуманного способа убить кита, а потому китобойный промысел стоит попросту запретить.

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