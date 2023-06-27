Помнит Кортеса. Мексиканские археологи нашли древний корабль конкистадоров

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали открытие во время раскопок в городе Чалько де Диас Коваррубиас. Обнаружены остатки деревянного корабля, которому, около 400 лет.

Место раскопок, расположенное вблизи озера Чалько, было частью сети Великих озер, включая Тескоко, Зумпанго, Сальтокан и Ксочимилько. Эти озера имели огромное культурное значение, поскольку их заселяли различные мезоамериканские цивилизации, такие как тольтеки и ацтеки, пишет HeritageDaily.

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Во время обследования места исследователи обнаружили семь кусков древесины размером один метр в длину и 25 сантиметров в ширину. Искривление, наблюдаемое на внешней поверхности этих бревен, позволяет предположить, что они могли принадлежать к судну типа бригантина.

Такие суда широко использовали испанцы-завоеватели или, возможно, они служили для хранения каноэ акалько, которые использовало коренное население, проживавшее вдоль берегов озера.

Исторические записи рассказывают о том, как испанцы после своего прибытия в 1519 году построили флот бригантин с мелководным корпусом, чтобы установить контроль над Великими озерами. Эти корабли собраны из древесины и других материалов с судов, которые Эрнан Кортес приказал уничтожить по прибытии в Вера-Крус в апреле того же года.

Кроме того, раскопки INAH обнаружили остатки поселения на глубине 2,5 метра. Это поселение должно было быть расположено на северо-восточном берегу озера Чалько, неподалеку от руин древнего города Татилько Тлапакойя. Благодаря анализу найденной керамики, ученые пришли к выводу, что поселение существовало в поздний постклассический период.

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