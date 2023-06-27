Жуткие звуки. NASA предлагает послушать, как звучат далекие галактики (видео)

Теперь на красоту космоса можно не только посмотреть, но и послушать как звучат разные объекты благодаря обработке данных космических телескопов.

Астрономы часто наблюдают за объектами в космосе с помощью нескольких телескопов, которые проводят наблюдения на разных длинах волн света. Каждый такой космический телескоп предоставляет свой уникальный набор данных. NASA уже несколько лет занимается преобразованием визуальных данных наблюдений за космосом в звук. Теперь же можно услышать, как звучат три известны космических объекта, за которыми наблюдали телескопы Уэбб, Чандра, Хаббл и Спитцер. Каждый звук представляет собой отдельные диапазоны длин волн света, пишет Space.

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Предлагаем послушать, как звучат 3 известных космических объекта, после того, как специалисты NASA перевели визуальные данные в звуковые.

Квинтет Стефана

Квинтет Стефана Фото: NASA

Квинтет Стефана – это четыре галактики, которые связаны между собой гравитацией и расположены они на расстоянии в 290 млн световых лет от нас. Почему же тогда квинтет? Дело в том, что пятая галактика кажется находится рядом с остальными, хотя на самом деле она расположена намного ближе – до нее 39 млн световых лет. Но эти галактики всегда попадают в кадр как единое целое. Для озвучивания Квинтета Стефана ученые использовали данные космических телескопов Уэбб и Чандра и немного данных телескопа Спитцер.

Каждая из пяти галактик издает сильный свист, в то время как звезды на переднем плане гудят мягкими тонами похожего на ксилофон инструмента, называемого стеклянной маримбой. Также можно услышать и другие звуки.

R Водолея

Двойная звезда R Водолея. Она находится на расстоянии в 650 световых лет от нас Фото: NASA

Используя данные телескопов Чандра, Хаббл, Уэбб и Спитцер, ученые из NASA показали, как звучит двойная звезда R Водолея. Она находится на расстоянии в 650 световых лет от нас и состоит из тусклой звезды белого карлика и пульсирующей звезды красного гиганта.

Здесь можно услышать звук ветра, который показывает струю ионизированного вещества, вырывающуюся из белого карлика и врезающуюся в окружающий звездный материал. Данные Хаббла можно услышать, как успокаивающие звуки, в то время как данные телескопа Чандра представлены как "ветренное мурлыканье", говорят ученые.

Галактика М 104

Галактика М 104 находится на расстоянии в 28 млн световых лет от нас Фото: NASA

Огромная галактика М 104 находится в скоплении Девы (это скопление галактик) на расстоянии в 28 млн световых лет от нас. Саундтрек этой галактики больше похож на свист, который может быть, как пронзительным, так и мягким в зависимости от яркости источников света.

По словам ученых, яркость света управляет громкостью и высотой тона, а это означает, что самые яркие источники имеют самые громкие и самые высокие частоты. Для создания озвучивания галактики М 104 использовались данные телескопов Чандра, Хаббл и Спитцер.

Как уже писал Фокус, если бы инопланетные астрономы заинтересовались Млечным Путем, то они бы могли увидеть, что наша галактика выделяется среди других, если речь идет о ее составе. Согласно новому исследованию, Млечный Путь хоть и не уникальная галактика, но очень особенная.