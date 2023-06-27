Млечный Путь выделяется во Вселенной: так могут подумать инопланетяне и вот почему

Если бы инопланетные астрономы заинтересовались Млечным Путем, то они бы могли увидеть, что наша галактика выделяется среди других, если речь идет о ее составе.

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Ученые исследовали общий химический состав нашей галактики, чтобы понять насколько она похожа или же наоборот не похожа на остальные известные галактики во Вселенной. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, Млечный Путь точно не является уникальной галактикой, но в то же время — это не совсем обычный объект во Вселенной. Скорее всего к таким выводам могли бы прийти потенциальные инопланетяне, если бы изучили Млечный Путь, но земные астрономы могут использовать эти данные для лучшего понимания эволюции нашей галактики, пишет IFLScience.

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Самыми первыми химическими элементами, которые появились через несколько минут после Большого взрыва были водород и гелий, которые являются основным компонентом всех известных звезд. После появления первых звезд они начали создавать другие химические элементы в своих ядрах, которые разлетелись по космосу после смерти этих звезд. Новые поколения звезд создавали новые химические элементы и таким образом Вселенная стала такой, какой мы ее знаем.

Все химические элементы, кроме водорода и гелия, астрономы называют металлами и их количество определяет уровень металличности звезд. Наша галактика состоит из таких звезд, а значит можно определить уровень ее металличности. Новое исследование ка раз и показывает, как именно распределяется эта металличность в разных частях Млечного Пути.

Если бы инопланетные астрономы заинтересовались Млечным Путем, то они бы могли увидеть, что наша галактика выделяется среди других Фото: National Geographic

По словам ученых многие десятилетия предпринимаются попытки понять насколько Млечный Путь является особенным и насколько он отличается от других известных галактик. Как показало новое исследование уровень металличности Млечного Пути возрастает от центра галактики до расстояния в примерно 23 тысячи световых лет от галактического центра. На расстоянии еще в несколько тысяч световых лет происходит стабилизация уровня металличности и он становится похож на металличность Солнца, а оно расположено в 26 000 световых лет от центра Млечного Пути.

После этой отметки уровень металличности нашей галактики снова снижается и составляет примерно 30% от металличности Солнца на самом краю галактики на расстоянии в примерно 50 тысяч световых лет.

По словам ученых, такой химический состав Млечного Пути хоть и не является уникальным для Вселенной, но наша галактика точно выделяется среди многих себе подобных объектов. Авторы исследования указывают на то, что такой химический состав имеют только 1% всех известны галактик и только 11% галактик, которые предсказывают модели.

Ученые считают, что наша галактика может необычной из-за деятельности сверхмассивной черной дыры в ее центре. Эта черная дыра могла вытолкнуть наружу больше богатого металлами газа, и таким образом остановила формирование более молодых и более богатых металлами звезд. А на краю Млечного Пути появилось много бедных металлами звезд из-за столкновения с маленькой галактикой, которая имела низкий уровень металличности.

Как уже писал Фокус, возможно, астрономам придется переписать возраст нашей Вселенной. Дело в том, что ученые выяснили сколько может быть на самом деле лет близкому к нам звездному скоплению. Получается, что этот возраст либо такой же, как у всего известного космоса, или же возраст Вселенной совсем другой.