Ученые нашли эффективный способ борьбы с надоедливыми мухами: потребуется что-то голубое

Исследователи полагают, что кусачие мухи питают нежные чувства к синим предметам, и мы можем это использовать, чтобы отпугнуть их.

Ничто не может так испортить солнечный день, как надоедливая кусачая муха. Сколько бы мы не использовали ловушек, они не всегда столь эффективны, как бы нам того хотелось. В новом исследователи обнаружили нечто, что, похоже, может помочь людям в борьбе с надоедливыми мухами, пишет The Guardian.

Исследователи из Университета Аберистуита обнаружили, что мух привлекают синие предметы, так как они путают их с животными, которыми хотят полакомиться. По словам руководителя исследования, доктора Роджера Сантера из отдела наук о жизни в Университете Аберистуита, они с коллегами полагают, что новые данные можно использовать для создания более эффективных ловушек. Кроме того, находка может помочь в борьбе с болезнями, которые распространяют мухи, например, сонной болезнью.

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Отметим, что этимологические полевые исследования давно показали, что мух привлекает синий цвет, а потому множество ловушек для мух по всему миру были выполнены в этом цвете. Однако до этого момента ученые не могли понять, почему именно мух так привлекают синие предметы.

Некоторые теории предполагали, что мухи ошибочно принимают синий цвет за тенистые места, в которых уютно отдыхать. Предполагалось, что тени могут иметь для них синий оттенок — явление, которое можно увидеть, например, когда они отбрасывают снег. Другая теория предполагала, что ловушки синего цвета напоминают мухам животных, которыми они хотели бы полакомиться. Однако эти теории не были подтверждены.

В поисках ответа исследователи разработали искусственные нейронные сети, которые имитируют визуальную обработку, происходящую в голове мух, таких как цеце и слепней. Искусственные нейронные сети представляют собой форму машинного обучения, вдохновленную структурой реальных нервных систем.

В ходе исследования ученые обучили нейронные сети различать животных на фоне листьев и незатененных поверхностях, используя лишь реакции пяти типов фоторецепторов в глазу мухи. После ученые провели ряд тестов, в которых нейронным сетям было предложено классифицировать синих мухоловок. Результаты ставят под сомнение теорию о том, что синие объекты представляются для мух тенью. Ученые обнаружили, что нейронные сети обнаруживали тень по недостатку яркости и не ошибочно классифицировали синие объекты как тени.

Любопытно, что для распознавания животных сети сравнивали относительную реакцию фоторецепторов, чувствительных к синему и зеленому. Из-за этого они часто путали синие ловушки с животными. В результате команда пришла к выводу, что синие объекты, в том числе и ловушки, напоминают мухам животных, которыми они хотят полакомиться.

По словам Сантера, используя эти механизмы, привлекающие мух к определенным цветным ловушкам, можно улучшить их цвет, чтобы они были еще более эффективными. Исследователи отмечают, что это в действительности крайне важно, так как различные виды кусающих мух распространяют болезни среди людей и животных.

Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты имеют важное значение для борьбы с такими заболеваниями, как африканский трипаносомоз человека (сонная болезнь), который без лечения приводит к летальному исходу. Отметим, что выводы команды были подтверждены полевыми экспериментами, а также прошли рецензирование и были опубликованы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые увидели содержимое желудка мухи возрастом 47 млн лет.