Доисторическая обжора. Ученые впервые увидели содержимое желудка мухи возрастом 47 млн лет

По словам ботаников, последняя трапеза окаменелой мухи сохранилась очень хорошо.

Ученые обнаружили окаменелую муху возрастом 47 млн лет с раздутым животом, полностью заполненным пыльцой. Об этом сообщает Science Alert.

Сделанное открытие является первым прямым доказательством того, что некоторые виды древних мух когда-то питались микроспорами нескольких различных видов субтропических растений.

"Богатое содержание пыльцы, которое мы обнаружили в желудке мухи, предполагает, что вид питался и переносил пыльцу уже 47 млн лет назад. Открытие показывает, что мухи играли важную роль в опылении растений", – говорит ботаник из Венского университета Фриджир Гримссон.

Когда люди говорят об опылителях, они представляют птиц, пчел или бабочек. Очень немногие причисляют к этому списку мух, хотя они считаются вторыми по значимости насекомыми-опылителями.

Новая окаменелость была найдена в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта и представляет собой новый вид древней короткохоботковой мухи (Hirmoneura messelense).

Авторы исследования предполагают, что это насекомое-опылитель когда-то могло затмить даже пчел.

Подобные находки являются крайне редкими, но последняя трапеза найденной мухи сохранилась очень хорошо. Под микроскопом ученые увидели в кишечнике и желудке мухи следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, включая водяную иву и девичий виноград, которые могли расти на окраинах леса у древнего озера.

Фото: Senckenberg

Исследователи также смогли увидеть длинные волоски, известные как щетинки, на груди и животе мухи. Несмотря на то, что на них не было пыльцы, наличие щетинок предполагает, что мухи могли переносить пыльцу, перелетая с цветка на цветок.

Три неизвестных типа пыльцы в животике мухи также предполагают, что она питалась смесью родительских растений, которые росли в непосредственной близости.

"Вероятно, что муха избегала дальних перелетов между источниками пищи и искала пыльцу на близкородственных растениях", – объясняет Гримссон.

Новое открытие подтверждает старую гипотезу о том, что в некоторых современных тропических условиях мухи, опыляющие цветы, могут быть не менее важны, чем пчелы или другие опылители. Обнаружение пыльцы в желудке древней мухи, предполагает, что это могло быть важной ролью насекомого еще в юрский период.

"Муха явно питалась пыльцой цветковых растений, следовательно, представляет собой первое прямое свидетельство существования опылителей среди длиннохоботниц (семейство насекомых из отряда двукрылых, – ред.)", – подытожили авторы исследования.