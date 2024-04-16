Сезоны становятся только хуже: врач рассказала, как защитить себя от вездесущей аллергии

С каждым годом сезоны аллергии становятся все дольше и более тяжелыми. Это связано со многими факторами, на которые мы не может повлиять, но врачи поделились знаниями, которые помогут обезопасить себя от неприятных последствий.

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От сезонной аллергии страдает 81 миллион одних лишь американцев — эту цифру приводит Американский фонд астмы и аллергии, а масштабы аллергического бедствия в мире превосходят сотни миллионов. Аллергия в начале сезона вызывается преимущественно пыльцой деревьев, таких как дуб, вяз, береза, тополь и клен. Но со сменой времен года аллергены смещаются в сторону трав и других растений, вызывая очередную волну дискомфорта, пишет WTOP.

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Аллергия представляет собой чрезмерную реакцию защитных механизмов организма. Доктор Мередит Портер рассказала, что когда иммунная система ошибочно идентифицирует пыльцу как вредоносный объект, она запускает воспалительную реакцию. Это приводит к появлению множества симптомов, включая чихание, заложенность носа, кашель и неприятные ощущения в виде слезящихся, зудящих, красных глаз, а также постоянное ощущение раздражения в горле. Эти симптомы могут значительно затруднить повседневную деятельность и ухудшить общее качество жизни.

Чтобы справиться с этими симптомами, Портер предлагает такие практические шаги, как мониторинг количества пыльцы на местах с помощью онлайн-ресурсов и соответствующее планирование мероприятий на свежем воздухе. В дни с высоким содержанием пыльцы, особенно в сухую и ветреную середину дня, она советует по возможности оставаться в помещении. Для тех, кому приходится выходить на улицу, эффективными средствами защиты могут стать закрытые окна автомобиля, кондиционер с рециркуляцией воздуха, ношение очков или солнцезащитных очков, а также маска для лица во время работы во дворе.

Для людей, страдающих сильной аллергией, неотложные меры включают смывание пыльцы с тела и одежды после длительного пребывания на открытом воздухе, а также обращение к медицинскому работнику для постановки правильного диагноза и лечения. Доктор Портер подчеркнула, что важно отличать сезонную аллергию от других возможных заболеваний, и рекомендовал обратиться к специалисту для подбора подходящего лечения. Эти рекомендации не только приносят облегчение, но и дают возможность людям, страдающим от аллергии, лучше управлять своим состоянием с помощью осознанного выбора и простых профилактических мер.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.