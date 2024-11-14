Министр в Швеции панически боится бананов: СМИ раскрыли масштабы ее фобии (фото)

Шведский министр по вопросам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает от сильной аллергии на бананы. Поэтому ее подопечные просят убрать эти фрукты во время любых визитов или приемов.

Шведские чиновники получают рекомендации от правительства позаботиться о том, чтобы в местах визита министра по гендерному равенству Паулина Брандберг не было бананов. О фобии министра сообщил местный таблоид Expressen.

В распоряжении редакции оказались несколько электронных писем, в которых указано о необходимости убрать все бананы во время визита госпожи Брандберг.

Электронные письма о фобии бананов у Паулины Брандберг (фото: Expressen)

"У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы были бы благодарны, если бы в местах ее пребывания не было бананов", — говорится в одном из электронных писем ведомства, которое было адресовано Норвежскому судебному агентству накануне VIP-ланча. Ответ на запрос был одобрен.

В другом электронном письме от команды Брандберг, которое прислали в один из окружных административных советов, говорилось о том, что бананы "нельзя проносить на территорию".

Третье из известных писем было спикеру шведского парламента Андреасу Норлену. Сотрудников его канцелярии просили, чтобы не было "никаких следов бананов" на момент визита госпожи Брандберг.

Сама министр в комментарии для журналистов сообщила, что действительно имеет "своего рода аллергию" на этот фрукт. Она добавила, что получает "профессиональную помощь" от врачей.

"Можно сказать, что это своего рода аллергия", — сказала Брандберг в интервью Expressen в среду, а затем добавила: "Это то, с чем я получаю профессиональную помощь".

СМИ пишет, что женщина призналась, что имеет фобию бананов, в нескольких сообщениях на X (Twitter) в 2020 году, которые, похоже, были удалены после того, как новости о бананофобии вышли на этой неделе.

Сообщения Брандберг об аллергии на бананы (фото: Expressen)

"У меня бананофобия", — написала Брандберг в одном посте от 11 сентября 2020 года. В другом посте от 6 августа 2020 года она заявила, что это "самая безумная фобия в мире".

Журналисты указывают, что бананофобия не классифицируется официально как заболевание. Однако отмечается, что страхи перед едой следует классифицировать как специфические, изолированные фобии, согласно Международной классификации болезней.

Напомним, Фокус писал, что на Землю надвигается новый банановый апокалипсис. Исследователи считают, что смогут одолеть напасть, которая угрожает мировым поставкам бананов — новый метод позволит контролировать заболевание.

Также мы рассказывали, как в Британии мужчина выгуливал банан на поводке. Странный поступок парня заставил многих задуматься над вопросом, для чего выгуливать фрукт. Специалисты говорят, что любители неожиданностей посещают тренинги личностного роста, где им дают различные задания.