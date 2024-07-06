Красный свет – не помеха: в Британии мужчина выгуливал банан на поводке (фото)

Странный поступок парня заставил многих задуматься над вопросом, зачем выгуливать фрукт? Специалисты говорят, что любители неожиданностей посещают тренинги личностного роста, где им дают разные задания.

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На одной из улиц в Великобритании заметили парня, который переходил дорогу с бананом на поводке. Необычная фотография, сделанная два года назад, приобрела популярность на популярном форум-сайте Reddit, пишет таблоид Daily Star.

Точное место снимка и личность главного героя не определили: фотографию делали со спины. Соцсети заполнили комментарии с теориями, зачем понадобилось выгуливать банан.

Банан мог заменить парню собаку

Один из пользователей утверждает, что фрукт мог заменить парню собаку, поскольку покупка и содержание животного — не дешевое удовольствие.

"В детстве изображения бананов было на пижамах. Теперь бананы переходят дорогу на красный свет", — заметил другой комментатор.

Кто-то выдумал идею, что прогулка с бананом является на самом деле определенным видом терапии. Эксперт по имени Хуэй Бина на китайском сайте клинической психологии и психического здоровья пишет, что прогулка с бананом — поведенческий эксперимент, определяющий уровень социальной тревожности.

"Идея состоит в том, чтобы сделать что-то и заставить людей смотреть на вас. На самом деле, некоторые люди очень застенчивы и беспокоятся, что о них думают другие. Выглядят ли они глупо, тревожно или слишком неловко", — заметила специалист.

Но бананы выгуливают не только в Великобритании. Белорусский журнал "Как тут жить" в мае 2023 года описывал схожую ситуацию в Минске. Девушка молча шла с бананом на поводке по улице, не обращая внимание на прохожих.

Вероятно, такие люди проходят тренинги личностного роста, там им раздают специфические задания. Выгуливать банан — один из методов раскрепощения и развития смелости. После этого люди понимают, что прохожим абсолютно все равно. Многие даже не замечают, с кем они гуляют.

Фокус уже писал о пользе пребывания человека на природе. Положительное воздействие оказывается на психическое и физическое здоровье.

Ученые также выяснили, что безналичные платежи могут серьезно увеличить расходы по сравнению с тратой наличных денег. Когда человек дает бумажные деньги, это становится для него ощутимой потерей, которая заставляет внимательнее относиться к расходам. Касание банковской картой или смартфоном лишено физического обмена.