Не обязательно лезть с объятиями, можно просто взглянуть: как получить пользу от природы

Становится все более очевидным, что время, проведенное на природе, приносит пользу нашему психическому здоровью и благополучию.

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С каждым годом ученые находят все больше доказательств того, что время, проведенное на природе, оказывает положительное воздействие на наше психическое и физическое здоровье. Более того, предыдущие исследования показали, что, то, где и как мы проводим детство, зависит наше психическое здоровье во взрослом возрасте, пишет Inverse.

Новое исследование Уитни Флеминг из Бангорского университета показало, что людям вовсе не обязательно физически находиться на природе, чтобы получить все эти преимущества, которые она дает. Исследователи обнаружили, что простого обращения взгляда к природным элементам, даже в центре мегаполиса, может улучшить самочувствие человека.

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В своей новой работе ученые использовали технологию отслеживания взгляда, что позволило изучить, как сосредоточение внимания на природных элементах в сравнении с искусственными влияет на психологическое здоровье человека.

В исследовании ученых приняли участие 117 взрослых человека, которых случайным образом разделили на три группы:

группа, фокусирующаяся на природных элементах;

группа, фокусирующаяся на искусственных элементах;

группа, фокусирующаяся на сочетании различных элементов.

Каждый из участников эксперимента носил специальные очки, отслеживающие глаза в течение 45-минутной прогулки с гидом по городу или кампусу. Маршрут включал десять обозначенных остановочных пунктов, призванных подчеркнуть либо природные, либо искусственные элементы, в зависимости от группы.

До и после прогулки участников попросили пройти опрос, оценивающий их настроение, уровень тревожности и восстанавливающее качество прогулки. В то же время очки фиксировали, куда участники смотрели в течение всей прогулки, что позволило оценить время, потраченное на фокусировку на природных или искусственных элементах.

Таким образом ученые получили точную и объективную оценку визуального взаимодействия, укрепив связь между пребыванием на природе и самочувствием человека. Результаты исследования показали, что каждая группа уделяла наибольшее количество времени рассматриванию пейзажа, на котором их просили сосредоточиться.

Однако было и нечто любопытное. Участники, сосредоточившиеся на зеленых элементах, сообщили об улучшении настроения и снижении уровня тревожности, в сравнении с теми, кто сосредоточился на искусственных элементах. У них также наблюдался более высокий уровень положительных эмоций и более низкий уровень беспокойства. Кроме того, реципиенты этой группы чувствовали себя более отдохнувшими и даже помолодевшими. В то же время во второй группе улучшения не наблюдались, а в смешанной группе они были эпизодическими.

Авторы исследования считают, что полученные ими результаты являются важными для градостроения, так как показывают, что простого созерцания природных элементов уже достаточно, чтобы почувствовать себя лучше и снизить уровень тревожности.

Ранее Фокус писал о том, что нахождение на природе меняет наше восприятие времени.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.