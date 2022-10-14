Сила "голубых пространств". Нечто в детстве способно сделать нас счастливыми во взрослой жизни

От того как и где мы проводим детство зависит наше дальнейшее психическое здоровье.

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Плескание в реке или отдых на пляже — у большинства из нас есть подобные воспоминания и, как правило, они имеют положительный окрас. Что может быть лучше, проведенного с друзьями или семьей дня у водоема? Но ученые обнаружили, что такой отдых способен не только оставить приятные воспоминания, но и имеет существенное воздействие на наше психическое здоровье на протяжении всей жизни, пишет Science Alert.

Более ранние исследования уже показали, что время, проведенное на природе, значительно улучшает настроение, помогает справиться со стрессом и оказывает позитивное воздействие на психическое здоровье человека. Однако не смотря на все доводы ученых множество людей все еще не следуют этим рекомендациям, в особенности в больших городах. Исследователи считают, что виной такому поведению недостаток времени, переизбыток обязанностей, а также наличие развлечений и других отвлекающих факторов, которые заставляют людей пренебрегать отдыхом на берегу водоема.

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Ученые из Римского университета Ла Сапиенца провели свое исследование, направленное на изучение "голубых пространств" и их связи с психическим здоровьем человека. В общей сложности в исследовании использовали данные 16 тысяч человек. Проанализировав данные реципиентов из разных уголков мира, ученые пришли к выводу, что существует прямая связь между детскими впечатлениями от отдыха на природе и дальнейшем благополучии в жизни.

По словам ведущего автора исследования Валерии Витале, они с коллегами обнаружили, что большинство людей, которые были в хорошем настроении и испытывали радость, в детстве играли в "голубых пространствах", то есть у озер, рек, ручьев и на берегу океана.

В ходе исследования ученые попросили реципиентов воссоздать воспоминания из детства, связанные с природой — как часто они выбирались на природу, как долго приходилось идти и насколько комфортным был отдых на природе. Кроме того, опрошенных попросили рассказать о нынешней жизни, например, как часто они посещали зеленые или голубые зоны за последний месяц. Оказалось, что детские воспоминания не только влияют на психическое здоровье, но и количество времени, которое человек будет проводить в голубых или зеленых зонах во взрослой жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли действенный способ борьбы со стрессом — потребуется всего 60 минут.