Сила "блакитних просторів". Щось у дитинстві здатне зробити нас щасливими в дорослому житті

Від того, як і де ми проводимо дитинство, залежить наше подальше психічне здоров'я.

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Плюхкання в річці або відпочинок на пляжі — у більшості з нас є подібні спогади, і, як правило, вони мають позитивне забарвлення. Що може бути краще за проведений час із друзями чи родиною дня біля водойми? Але вчені виявили, що такий відпочинок здатний не лише залишити приємні спогади, а й має суттєвий уплив на наше психічне здоров'я протягом усього життя, пише Science Alert.

Більш ранні дослідження вже показали, що час, проведений на природі, значно покращує настрій, допомагає впоратися зі стресом і позитивно впливає на психічне здоров'я людини. Однак, незважаючи на всі докази вчених, безліч людей усе ще не дотримуються цих рекомендацій, особливо у великих містах. Дослідники вважають, що причина такої поведінки — брак часу, надлишок обов'язків, а також наявність розваг та інших факторів, що відволікають і змушують людей нехтувати відпочинком на березі водойми.

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Учені з Римського університету Ла Сапієнца провели своє дослідження, спрямоване на вивчення "блакитних просторів" і їхній зв'язок із психічним здоров'ям людини. Загалом у дослідженні використали дані 16 тисяч осіб. Проаналізувавши дані реципієнтів із різних куточків світу, вчені дійшли висновку, що існує прямий зв'язок між дитячими враженнями від відпочинку на природі й подальшим благополуччям у житті.

За словами провідної авторки дослідження Валерії Віталі, вони з колегами виявили, що більшість людей, які були в гарному настрої та відчували радість, у дитинстві гралися в "блакитних просторах", тобто біля озер, річок, струмків і на березі океану.

У ході дослідження вчені попросили реципієнтів відтворити спогади з дитинства, пов'язані з природою — як часто вони вибиралися на природу, як довго доводилося йти й наскільки комфортним був відпочинок на природі. Крім того, опитаних попросили розповісти про нинішнє життя, наприклад, як часто вони відвідували зелені чи блакитні зони за останній місяць. Виявилося, що дитячі спогади не лише впливають на психічне здоров'я, а й кількість часу, який людина проводитиме в блакитних чи зелених зонах у дорослому житті.

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