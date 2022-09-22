Порадили пращури. Знайдено дієвий спосіб боротьби зі стресом — потрібно всього 60 хвилин

Вчені вважають, що нам є чому повчитися у далеких предків, наприклад, як із користю для здоров'я провести годину вільного часу.

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Багато досліджень пов'язують життя у місті з ризиком розвитку тривоги, депресії, проблем із психічним здоров'ям, до розвитку шизофренії. Цього разу вчені зосередилися не на причинах розвитку стресу, а на тому, як його запобігти і, здається, у них вийшло, пише Science Alert.

У новому експерименті вчених з Інституту розвитку людини імені Макса Планка взяли участь 63 здорові дорослі людини. Їх попередили, що дослідження включатиме МРТ-дослідження та анкетування, проте інших подробиць не розкривали. Під час дослідження вчені попросили піддослідних заповнити анкету, що містить зокрема питання, здатні підвищити рівень стресу, а потім провели перше МРТ.

Після піддослідних розділили на дві групи — одних попросили 60 хвилин гуляти у людному торговому центрі, інших відправили до парку загальною площею 3 тисячі гектарів. Було лише дві умови — слідувати маршруту та не користуватися мобільними телефонами. Після прогулянки піддослідним знову запропонували заповнити анкету та знову провели сканування мозку.

Під час дослідження вчені зосередилися на вивченні конкретної ділянки мозку, що відповідає за обробку стресу, емоційне навчання, а також реакцію "бий або біжи" — мигдалеподібне тіло. Вчені проаналізували отримані дані та встановили, що під час прогулянки торговим центром активність мигдалеподібного тіла залишалася незмінною. Чи то річ під час прогулянки лісом — тут вчені помітили суттєве зниження активності цієї ділянки мозку.

Вчені дійшли висновку, що достатньо лише одну годину прогулюватися лісом, щоб запобігти розвитку стресу та психічного здоров'я загалом. Крім того, учасники, яким випала прогулянка на природі, повідомили про кращу концентрацію уваги та задоволення, отриману від самої прогулянки.

Дослідники сподіваються, що отримані ними результати стануть основою для подальшого вивчення взаємозв'язку активності мозку в області, що відповідає за стрес та прогулянки в лісі. На думку вчених, нам є чому повчитися у наших предків, які прогулювалися саванами, річковими долинами та лісами — все це допомагало їм підтримувати психічне здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що під товщею океану виявлено гігантський підводний ліс, площа якого вдвічі більша за площу Індії.