Посоветовали предки. Найден действенный способ борьбы со стрессом — потребуется всего 60 минут

Ученые считают, что нам есть чему поучиться у далеких предков — например, как с пользой для здоровья провести час свободного времени.

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Многие исследования связывают жизнь в городе с риском развития тревоги, депрессии, проблем с психическим здоровьем, вплоть до развития шизофрении. На этот раз ученые сосредоточились не на причинах развития стресса, а на том, как его предотвратить — и, кажется, у них получилось, пишет Science Alert.

В новом эксперименте ученых из Института развития человека имени Макса Планка приняли участие 63 здоровых взрослых человека. Их предупредили, что исследование будет включать в себя МРТ-исследование и анкетирование, однако других подробностей не раскрывали. В ходе исследования ученые попросили испытуемых заполнить анкету, содержащую в том числе вопросы, способные повысить уровень стресса, а затем провели первое МРТ.

После испытуемых разделили на две группы — одних попросили 60 минут гулять в людном торговом центре, других отправили в парк общей площадью в 3 тысячи гектаров. Было всего два условия — следовать маршруту и не пользоваться мобильными телефонами. После прогулки испытуемым вновь предложили заполнить анкету и снова провели сканирование мозга.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении конкретного участка мозга, отвечающего за обработку стресса, эмоциональное обучение, а также реакцию "бей или беги" — миндалевидное тело. Ученые проанализировали полученные данные и установили, что во время прогулки торговым центром активность миндалевидного тела оставалась неизменной. То ли дело во время прогулки по лесу — здесь ученые заметили существенное снижение активности этого участка мозга.

Ученые пришли к выводу, что достаточно всего один час прогуливаться по лесу, чтобы предотвратить развитие стресса и психического здоровья в целом. Кроме того, участники, которым выпала прогулка на природе сообщили об лучшей концентрации внимания и удовольствии, полученном от самой прогулки.

Исследователи надеются, что полученные ими результаты станут основой для дальнейшего изучения взаимосвязи активности мозга в области отвечающей за стресс и прогулками в лесу. По мнению ученых, нам есть чему поучиться у наших предков, которые прогуливались саваннами, речными долинами и лесами — все это помогало им поддерживать психическое здоровье.

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