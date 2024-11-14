Міністерка в Швеції панічно боїться бананів: ЗМІ розкрили масштаби її фобії (фото)

Шведська міністерка з питань гендерної рівності Пауліна Брандберг страждає від сильної алергії на банани. Тому її підопічні просять прибрати ці фрукти під час будь-яких візитів чи прийомів.

Шведські посадовці отримують рекомендації від уряду подбати про те, щоб у місцях візиту міністерки з гендерної рівності Пауліна Брандберг не було бананів. Про фобію міністерки повідомив місцевий таблоїд Expressen.

У розпорядженні редакції опинилися кілька електронних листів, в яких вказано про необхідність прибрати всі банани під час візиту пані Брандберг.

Електронні листи про фобію бананів у Пауліни Брандберг (фото: Expressen)

"У Пауліни Брандберг сильна алергія на банани, тому ми були б вдячні, якби в місцях її перебування не було бананів", – йдеться в одному з електронних листів відомства, яке було адресовано Норвезькому судовому агентству напередодні VIP-ланчу. Відповідь на запит було схвалено.

В іншому електронному листі від команди Брандберг, який надіслали до однієї з окружних адміністративних рад, йшлося про те, що банани "не можна проносити на територію".

Третій з відомих листів був спікеру шведського парламенту Андреасу Норлену. Співробітників його канцелярії просили, аби було бути "жодних слідів бананів" на момент візиту пані Брандберг.

Сама міністерка у коментарі для журналістів повідомила, що справді має "свого роду алергію" на цей фрукт. Вона додала, що отримує "професійну допомогу" від лікарів.

"Можна сказати, що це свого роду алергія", – сказала Брандберг в інтерв'ю Expressen в середу, а потім додала: "Це те, з чим я отримую професійну допомогу".

ЗМІ пише, що жінка зізналася, що має фобію бананів, у кількох дописах на X (Twitter) у 2020 році, які, схоже, були видалені після того, як новини про бананофобію вийшли цього тижня.

Дописи Брандберг про алергію на банани (фото: Expressen)

"У мене бананофобія", – написала Брандберг в одному дописі від 11 вересня 2020 року. В іншому пості від 6 серпня 2020 року вона заявила, що це "найбожевільніша фобія у світі".

Журналісти вказують, що бананофобія не класифікується офіційно як захворювання. Однак зазначається, що страхи перед їжею слід класифікувати як специфічні, ізольовані фобії, згідно з Міжнародною класифікацією хвороб.

Нагадаємо, Фокус писав, що на Землю насувається новий банановий апокаліпсис. Дослідники вважають, що зможуть здолати напасть, яка загрожує світовим поставкам бананів — новий метод дасть змогу контролювати захворювання.

Також ми розповідали, як у Британії чоловік вигулював банан на повідку. Дивний вчинок хлопця змусив багатьох замислитися над питанням, для чого вигулювати фрукт. Фахівці кажуть, що любителі несподіванок відвідують тренінги особистісного зростання, де їм дають різні завдання.